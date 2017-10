Sansã pentru husenii care vor antreprenori

OPORTUNITATE… Husenii care vor sã învete cum sã devinã antreprenori, ba, mai mult decât atât, putând primi si 25.000 euro pentru a debuta într-o afacere proprie, au o sansã nesperatã! În cadrul unui proiect cu finantare europeanã, desfãsurat la nivelul municipiului Husi, cei interesati pot urma un asemenea curs de antreprenoriat. Problema este cã doar husenii de pe sapte strãzi anume alese pot participa la cursuri. Doritorii sunt asteptati luni, la ora 16,00, la sala nr. 20 a Primãriei municipiului Husi.

Husenii care vor sã învete cum se înceapã o afacere pot urma un curs de antreprenoriat, gratuit, în cadrul proiectului cu finantare europeanã numit “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivã în Husi”. Conditia participãrii, spun coordonatorii proiectului, este ca husenii sã locuiascã pe anumite strãzi, anume alese: Alexandru Ghitescu, Barbu Lãutaru, Episcopiei, Sara, Cotroceni, dar si câteva blocuri de pe strada 1 Decembrie. Cei care vor dori sã urmeze aceste cursuri de antreprenoriat, care se vor desfãsura pe o perioadã limitatã, vor primi în final un certificat de absolvire ANC, dar si câte 200 de lei de participant. Cei mai norocosi trei absolventi de curs vor primi suma de 25.000 lei, fiecare, pentru a-si putea începe o afacere.

Un proiect pentru husenii marginalizati!

Proiectul “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivã în Husi” are o valoare de peste 13 milioane de lei si, în forma prezentatã de initiatori, va înseamna un ajutor extrem de important, dat populatiei cu reale probleme sociale din Husi. Proiectul are ca scop demararea de actiuni menite sã combatã sãrãcia din comunitãtile marginalizate, iar coordonator principal este fundatia Star Of Hope România. “Contractul de finantare pentru implementarea acestui proiect este în etapa de semnare. Implementarea acestui proiect are ca obiectiv principal reducerea numãrului de comunitãti marginalizate (non – romã), aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã prin implementarea de mãsuri integrate, iar în cadrul acestui proiect municipiul Husi va realiza în principal urmãtoarele actiuni: înfiintarea unui Centru Comunitar Integrat medico-social; sprijinirea dezvoltãrii/furnizãrii de servicii sociale, furnizarea de servicii, în cadrul Centrului Comunitar Integrat; îmbunãtãtirea conditiilor de locuit; selectia grupului tintã care detine locuinte în vederea îmbunãtãtirii conditiilor de locuit; actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitãtii printr-o abordare participativã. Activitãtile mai sus mentionate se vor desfãsura exclusiv pentru zona marginalizatã din municipiul Husi, identificatã la solicitarea finantãrii. Valoarea totalã a proiectului este de 13.212.399,99 lei, conform Acordului de Parteneriat valoarea estimatã a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de cãtre UAT Municipiul Husi este în sumã de 1.139.493,77 lei. Durata de implementare este de 36 luni”, au spus reprezentantii Primãriei Husi.