Satul vasluian se îndreaptã, cu pasi repezi, spre modernizare!

INVESTITII… Agentia pentru Finantarea Investitiilor din Mediul Rural si-a prezentat raportul anual în sedinta Colegiului Prefectural din aceastã lunã. Din informatiile prezentate se pare cã ne apropiem din ce în ce mai mult de modernizarea satului vasluian. Având în vedere cã anul 2017 a fost unul bun pentru agricultorii vasluieni, obsorbtia de fonduri fiind una foarte mare, dar si pentru cã din ce în ce mai multi tineri îsi încercã norocul în agriculturã. Numai în acest an au fost depuse proiecte în valoare de aproape douã milioane de euro. Dar nu numai în sectorul agricol au fost observate îmbunãtãtiri, ci si în cel nonagricol unde s-a evidentiat o crestere a numãrului de investitii, fiind depuse proiecte în valoare de 1,3 milioane de euro.

Desi mediul rural din judetul Vaslui era considerat îmbãtrânit si neatractiv pentru tineri, se pare cã aceste afirmatii sunt departe de adevãr. În anul 2017, beneficiarii tineri (cu varsta pina in 40 ani împliniti în anul depunerii proiectului) au acordat o mare importantã depunerii de Cereri de Finantare pentru activitatile din sectorul agricol, pe submãsura „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Prin aceasta, fiecare proiect poate beneficia de maximum 50.000 de euro. La nivelul judetului Vaslui au fost depuse, în acest an, un numãr de 48 de proiecte în valoare totalã de, aproximativ, 1.920.000 euro. Dintre acestea, un numãr de 30 proiecte au fost deja contractate si au încasat prima transa de platã, de aproximativ 810.000 euro, din sprijinul financiar nerambursabil. Restul sunt aflate, în prezent, în etapa de evaluare. Domeniile de activitate ale acestora sunt cultura cerealelor, legumicultura, zootehnia si apicultura. Investitiile în fermele mici au continuat sub o formã mult mai extinsã si în actuala perioadã de programare, pentru submãsura „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” fiind depuse la sediul Oficiului Judetean Vaslui. În total, au fost depuse 153 proiecte în valoare totalã de 2.295.000 euro aflate în prezent în etapa de evaluare sau contractare, respectiv platã. Totusi s-au efectuat si plãti, achitându-se prima transã din sprijinul financiar nerambursabil, în valoare de 573.750 euro. Un interes deosebit s-a înregistrat si pentru submãsura „Sprijin pentru investitii în exploatatii agricole”, pentru care OJFIR Vaslui a primit anul acesta un numãr total de 30 proiecte, cu o valoare aproximativã de 5.600.000 euro. În prezent acestea se aflã în etapa de evaluare sau de contractare. Aceste proiecte vizeazã dotarea fermelor cu utilaje agricole moderne si performante. Beneficiarii din judetul Vaslui au manifestat interes si pentru submãsura „Sprijin pentru investitii în prelucrare/comercializare si/sau dezvoltare de produse agricole”. Judetul Vaslui are în prezent contractat un singur proiect în valoare de 143.912 euro, aflat în derulare. Odatã cu revitalizarea agriculturii si crearea de locuri de muncã, este evident cã si sectoarele non agricole au de beneficiat. Conform reprezentantului AFIR Vaslui, altã submãsurã de succes din PNDR 2014-2020, având în vedere numãrul mare de proiecte depuse în sesiunile din anii trecuti, este submãsura „Sprijin pentru înfiintarea de activitãti neagricole în zone rurale”. Numãrul Cererilor de Finantare depuse în anul 2017 este de 26 proiecte, însumând 1.360.000 euro. Domeniile de activitate pentru care s-au solicitat finantãri sunt: activitãti mestesugãresti de prelucrare a lemnului, ateliere de confectii si tesãturi, servicii de coafor si înfrumusetare, activitati fotografice, service-uri auto. (Andrei Manolachi)