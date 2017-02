Scandal în Parlament. PNL- USR, boicot în plen, la adresa lui Florin Iordache: “Ruşine să vă fie”

Parlamentarii PNL şi USR protestează în plenul Camerei Deputaţilor, în prima şedinţă reunită a Parlamentului. Aceştia scandează la adresa ministrului Justiţiei şi au pancarte pe scrie “Ruşine”.

În plen se huduie şi se fluieră, iar parlamentarii Opoziţei s-au adunat în jurul tribunei. În replică, parlamenari ai coaliţiei PSD- ALDE au ales să părăsească sala.

Reamintim că la ora 14.00 Florin Iordache a ţinut o conferinţă de presă în care a încercat să explice care a fost rațiunea care a stat la baza adoptării de urgență a OUG privind modificarea Codurilor penale.

“Problemele trebuie abordate foarte serios, pentru că în spațiul public, de aseară încoace s-au vehiculat o serie de lucruri neadevărate. Referitor la cele două proiecte de lege care vizează eliminarea unei posibile sancțiuni la CEDO, am precizat că am ținut cont de toate observațiile, iar oportunitatea a fost stabilită de Guvern. Am plecat de la condiții foarte clare, care vizează recuperarea prejudiciului. Doi, ținând cont de supraaglomerarea din penitenciare, vreau să vă spun că proiectul legii grațierii nu vizează nici criminali, nici violatori, nici pe cei care au făcut fapte grave, nici corupți și nu vizează persoane sau oameni politici”, a declarat Iordache.

Ministrul Justiției a mai susținut că la baza modificărilor pe care le aduce OUG stă atât jurisprudeța CEDO, cât și legislația în materie.

sursa: https://www.realitatea.net/scandal-in-parlament-pnl-usr-boicot-in-plen-la-adresa-lui-florin-iordache-rusine-sa-va-fie_2028545.html?utm_source=BreakingNews-Homepage&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb