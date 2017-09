Scandal în Piata Traian. Producãtori tratati ca si comercianti

INCREDIBIL… De ceva vreme, un scandal de proportii mocneste în Piata Traian din municipiul Vaslui, provocat de nemultumirea unor producãtori ce sunt tratati ca si comercianti. Discutiile aprinse dintre cele douã tabere au degenerat, în urmã cu aproximativ o sãptãmânã, într-un scandal care a avut nevoie de interventia politistilor locali pentru a fi încheiat. Totul a pornit dupã ce Ramona Ionascu a cerut administratorului Pietei Traian o tarabã în zona producãtorilor. Cererea femeii a fost fãcutã pe bunã dreptate, mai ales cã afacerea acesteia poate fi consideratã una dintre cele mai mari din judetul Vaslui cu o investitie de aproximativ 100.000 de euro. Drept rãspuns la aceastã solicitare, administratorul Florin Meraru a rãspuns cã nu mai sunt tarabe si cã el nu poate aduce de acasã una. În schimb, dupã cum se plâng mai multi pietari, îi tolereazã pe cei care sunt “atenti” cu el. Mai mult, acestia povestesc cã, atunci când Meraru are nevoie, trimite pe câte cineva sã-i umple sacosa cu produse din piatã.

Scandal si acuzatii grave la adresa lui Florin Meraru, administratorul Pietei Traian. Unul dintre producãtorii care au închiriat tarabã în piatã pentru a-si vinde produsele spune cã degeaba a discutat si a cerut administratorului pietei un loc în sectorul producãtori. S-a lovit de refuzul acestuia fãrã un motiv anume. “Am cerere depusã pentru un loc în acel sector, dar degeaba. Mai mult, cineva de la Directia Agricolã m-a vãzut acolo cu produsele la vânzare si m-a întrebat ce caut acolo. Ce puteam sã-i rãspund? Cu administratorul e greu de discutat. Cine îi duce câte ceva, cu acela tine. Am încercat sã vorbim si cu primarul Pavãl, chiar zilele acestea, dar nu am fost lãsati de unul dintre angajati. Acesta i-a spus primarului cã stie despre ce este vorba si îi va explica el situatia”, spune Ramona Ionascu. Cu pumnul în gurã, femeia se luptã cu morile de vânt pentru a-si gãsi dreptatea. Mai mult, în loc sã fie încurajatã de autoritãti ca unul dintre cei mai mari producãtori din municipiul Vaslui, îsi gãseste piedici la tot pasul. Si aici vorbim de un producãtor care lucreazã o bucatã de teren de câteva hectare si sase solarii amenajate la standarde europene. “Am investit numai anul acesta 30.000 de euro, din fonduri europene si am fost nevoiti, pentru a accesa fondurile, sã face o Întreprindere Individualã. Am construit trei solarii noi si putem spune cã suntem singurii din Piata Traian cu casã de marcat la tarabã. Avem de gând sã ne extindem culturile si sã le diversificãm cu rosii, castraveti, conopidã, varzã, ardei si cãpsune în solarii pentru douã culturi anuale”, spune Ramona Ionascu.

Amendati cu dreptatea în mânã

Zilele trecute, între Ramona Ionascu si familia Florin Dãnciuc a izbucnit un conflict de la o ladã cu legume pusã pe o tarabã alãturatã. Scandalul a luat sfârsit abia dupã interventia politistilor locali care au împãrtit amenzi. “Au fost aplicate trei amenzi de câte 200 de lei celor trei persoane implicate în conflict”, spune seful Politiei Locale Vaslui. Asa cum spuneam, totul a pornit de la o ladã cu legume pusã pe o tarabã alãturatã, goalã. “Regulamentul pietei spune cã, dacã taraba din stânga sau din dreapta nu este ocupatã, te poti extinde cu marfa. Asa am si fãcut, dar Florin Dãnciuc a tipat la noi sã luãm marfa de acolo cã este taraba lor. De fapt, acea tarabã este ocupatã de mama bãrbatului, dar nu este folositã pentru cã bãtrâna este bolnavã si nu a mai dat la piatã de aproape sapte luni de zile. Regulamentul spune cã, dupã trei luni, aceasta ar fi trebuit scoasã la licitatie, dar nu s-a întâmplat lucrul acesta. Fiica lui Florin Dãnciuc m-a si lovit, dar tot noi am fost amendati. Si nu este prima datã când se întâmplã asa ceva. Suntem, de multe ori, provocati. Astfel am putea fi sanctionati si, la 5 puncte, putem fi dati afarã din piatã. Mã întreb de ce nu se aplicã aceleasi reguli si pentru ceilalti”, spune Ramona Ionascu.

Ce spune administratorul Florin Meraru

Întrebat despre problemele din piata Traian, administratorul Florin Meraru dã vina pe Ramona Ionascu si sotul acesteia spunând cã, de fapt, ei ar fi cei recalcitranti si din vina lor a pornit totul. Mai mult, spune cã nu poate oferi tarabã în zona producãtorilor pentru cã nu mai are disponibile si cã nu va aduce una de acasã pentru a rezolva situatia. “Am încercat sã discut cu ea, dar stie una si bunã: vrea loc la producãtori chiar dacã le-am explicat cã nu sunt locuri. De aceea le-am oferit un loc la comercianti si am fãcut tot posibilul sã o ajutãm. Sunt oameni recalcitranti si eu încerc sã mentin ordinea în piatã. Am lucrat si cu cei de etnie rromã si i-am determinat sã nu mai facã scandal. Problema cred cã stã în interiorul fiecãruia”, este de pãrere Florin Meraru.