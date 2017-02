Scandal monstru si circ la Husi…si dupã moarte!!!

DISPUTE Abia ce a fost înmormântat Cristi Florin Radu, tânãrul de 21 de ani, bolnav de cancer, cãci în urma sa scandalul mocneste între cei alãturi de care a trãit în ultima perioadã. Rudele tânãrului o acuzã pe femeia cu care trãia în concubinaj, cã a mintit pe toatã lumea, cu bunã stiintã, cu gândul la mila publicã. Cristi, spun acestea, nu este tatãl fetitei cu care s-au prezentat în studio la Acces Direct, copila fiind conceputã si nãscutã în perioada în care bãrbatul nu doar cã nu era cu ea, dar se afla în închisoare, unde ispãsea o pedeapsã pentru furt calificat. Rudele lui Cristi spun cã sunt indignate de faptul cã Cristina ar fi primit bani de la oameni milostivi, înduiosati de soarta micutei rãmasã fãrã tatã. “Dacã era cinstitã, spunea cã fetita nu este a lui Cristi. Ea a trãit, în afara tatãlui copilului, cu încã un bãrbat, Ciubotaru, pânã sã o ia Cristi. Dar ea intentionat lasã lumea sã creadã cã e o vãduvã cu un copil, ca sã stoarcã bani de la oameni. Când a luat-o Cristi, ea avea fetita de aproape un an”, spun, supãrate, rudele tânãrului decedat.

Vãduva lui Cristi Florin Radu, 19 ani, a intrat în colimatorul rudelor. Un anunt apãrut pe Facebook, în care se cerea ajutor bãnesc pentru Cristina, suferindã în urma pierderii concubinului, i-a inflamat pe apropiatii lui Cristi. Acestia au spus cã, vãzând situatia afisatã la televizor, dar si faptul cã Cristina pãstra cu atâta nonsalantã minciuna în fata publicului, de fiecare datã când sustinea cã ea si Cristi sunt pãrintii fetitei, au tãcut, considerând cã salvarea celui bolnav era prioritatea momentului. “Ne uitam la ea cum minte. Mintea si moderatoarea si nu pãrea sã aibã vreo remuscare. Am tãcut, cã am spus cã problema era de salvare a lui Cristi”, au spus rudele, care s-au supãrat când au vãzut apeluri pe Facebook privind ajutarea cu bani, într-un cont bancar, a Cristinei. “Dar oare chiar nu îi este rusine?! Bãiatul a murit, de ce sã-i mai dea lumea ei bani? Pentru copil? Pãi, copilul nu este al lui Cristi. Sã arate certificatul de nastere al copilului, sã vadã lumea. Noi nu ziceam nimic, dar e asa de urât sã smulgi bani de pe un mort. Ea a trãit cu încã un bãrbat, Ciubotaru, dupã ce a fãcut copilul cu unul David, de la Pogãnesti. L-a gãsit pe Cristi, mai bun la suflet, care a luat-o asa. Nu avem nimic cu ea, dar sã nu mai cearã bani oamenilor. Mai bine i-ar da cineva mamei un ajutor, cã e necãjitã, e din Râsesti. Mama lui îi va face o colivã de pomanã, nu Cristina”, au mai spus rudele, revoltate.

“Oamenii cu suflet bun nu mai trebuie mintiti. Tatãl copilului e viu, nu e mort”

Într-adevãr, prietenii lui Cristi sustin cã nici vorbã ca tânãrul decedat sã fie tatãl fetitei Cristinei. Pânã în 2016, el a stat în puscãrie, pentru furt calificat. Când a iesit din închisoare, a luat-o pe Cristina, spun acestia. “Lumea este miloasã si sunt oameni buni, de care profitã unii ce nu meritã. Noi am vãzut cazul la televizor, stiind bine despre ce e vorba. Am fost vecini, prieteni, stim cu cine a fãcut ea copilul. Este un bãiat tot din Pogãnesti, David îi zice. Acesta însã a lãsat-o, iar ea s-a luat cu un anume Ciubotaru, care a ajuns în închisoare. Apoi, ea l-a gãsit pe Cristi si l-a agãtat. El a acceptat-o cu tot cu copil. El avea un suflet foarte bun. A mai furat, dar de foame, de greu. Nu mai trebuie judecat. Nu a fãcut rãu la nimeni altfel, nu a dat în cap. Acesta este adevãrul. Iar oamenii care vor sã dea pomanã de mila copilului rãmas fãrã tatã, sã stie cã sunt mintiti. Ea trebuia sã spunã si la televiziune cã nu e el tatãl copilului. Am vãzut si noi postãrile de pe Facebook, prin care se cere bani pentru ajutarea Cristinei, rãmasã singurã cu un copil, dar nu e cinstit. Si noi spunem cã, pentru o pomanã, tot mama trebuie ajutatã, cã ea îi va face cele necesare, nu o strãinã, care nici sotie nu îi era si cu care trãia de putin timp. Pãcat cã s-a ajuns aici, dar nu e frumos sã pãcãlesti niste oameni care au suflet bun si au vrut sã facã ceva pentru Cristi, care acum e în mormânt”, a spus Daniel, 32 de ani, unul dintre prietenii lui Cristi.