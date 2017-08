Scandalagii din Negresti cu pistolul: unul în arest, celãlalt sub control judiciar

DECIZIE…Scandalagii din Negresti, care au atacat un politist cu toporul, îsi asteaptã acum judecata. În timp ce unul dintre ei este în arest preventiv, celãlalt, împuscat într-un picior, a iesit din spital si a fost pus sub control judiciar. Din arest, Arun Dima a cerut magistratilor înlocuirea mãsurii arestului preventiv cu cel la domiciliu. Zilele trecute, instanta a judecat cererea bãrbatului, dar a respins-o ca nefondatã. Pe 10 august, politistii negresteni au fost nevoiti sã foloseascã arma din dotare pentru a potoli doi frati rromi care au atacat oamenii legii cu toporul. Unul dintre cei trei politisti, veniti sã aplaneze un scandal pornit la un bar din oras, a tras douã focuri în aer si pe cel de-al treilea în piciorul unuia dintre scandalagii. Totul ar fi pornit dupã ce unul dintre cei doi frati i-ar fi reprosat barmanului cã pune apã în bãutura servitã la pahar. În urma incidentului, Pardalian Lupu, de 40 de ani, a ajuns în spital si a fost supus unei interventii chirurgicale. Mai mult, cu o sãptãmânã înainte de acest incident, Arun Dima a intrat în sediul Politiei Negresti înarmat cu un cutit si a amenintat cu moartea ofiterul de serviciu.

Împuscat în picior dupã ce a atacat un politist din Negresti cu un topor, Pardalian Lupu, un bãrbat de 40 de ani, a scãpat de arestul preventiv, dupã ce magistratii au decis cercetarea acestuia sub control judiciar. Nu acelasi lucru îl putem spune si despre fratele atacatorului, Arun Dima. Arestat la scurt timp dupã incident, acesta a cerut, zilele trecute, magistratilor vasluieni, înlocuirea arestului preventiv cu cel la domiciliu. Instanta a judecat cererea fãcutã, dar a considerat cã locul bãrbatului este în spatele gratiilor. Incredibilul caz de la Negresti a avut loc pe 10 august, atunci când un politist a fost nevoit sã foloseascã arma din dotare pentru a nu fi omorât de un bãrbat de 40 de ani. Pardalian Lupu l-a atacat pe omul legii cu un topor. Politistul a executat douã focuri de avertisment în plan vertical, dar acest lucru nu l-a potolit pe scandalagiu. Martorii întregii scene povestesc cã, dacã politistul nu ar fi tras cãtre atacator, acesta l-ar fi lovit cu toporul în cap. Glontul a lovit piciorul agresorului si a iesit apoi pe partea cealaltã. Pardalian a fost adus la spital si supus unei interventii chirurgicale. A declarat cã are osul zdrobit si cã, deocamdatã, nu îl poate pune în pãmânt. În acelasi timp, fratele lui, Arun Dima, de 37 de ani, a fost retinut si adus la audieri. La final, acesta a fost adus în fata unei judecãtor de drepturi si libertãti si s-a ales cu mandat de arestare pentru 30 de zile. Mai mult, bãrbatul mai are un dosar de cercetare penalã deschis pe numele sãu dupã ce, sãptãmâna trecutã, a intrat în sediul Politiei Orasului Negresti cu un cutit în mânã si a amenintat cu moartea un politist. Din pãcate, atunci, nu a fost luatã nicio mãsurã restrictivã de libertate împotrva lui si a reusit sã provoace un alt scandal într-un bar din oras. Conform unor martori, totul ar fi pornit dupã ce unul dintre scandalagii ar fi fãcut scandal pe motiv cã barmanul pune apã în bãutura servitã la pahar. Acesta a sunat la 112 si, la fata locului, au sosit trei politisti. Cei doi frati nu s-au linistit la aparitia oamenilor legii. Din contra, au devenit si mai violenti si au amenintat cu topoarele. Nici dupã ce unul dintre ei a fost împuscat în picior si celãlalt ridicat si încãtusat, nu s-au linistit. În timp ce rãnitul era transportat cu o ambulantã la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, celãlalt se certa si ameninta echipa de interventii speciale din cadrul IPJ Vaslui.