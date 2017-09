SCANDALOS: Investitie de 33 miliarde lei vechi, blocatã de incompetentii de la ISU Vaslui

BIROCRATIE… Primarul comunei Codãesti, Mihai Rebegea, acuzã modul total aiuristic în care se lucreazã la Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã din Vaslui, institutia în care o serie de functionari zelosi încurcã toate investitiile fãcute din bani publici. Este cazul investitiei la campusul scolar al liceului din Codãesti, în valoare de 3,3 milioane lei vechi (33 miliarde lei vechi), la care lucrãrile trebuiau sã demareze de mai bine de o lunã de zile. Pentru cã un plutonier de la Avizãri si-a dat seama, de la zi la zi, cã documentatia nu este completã si cã lipsesc unele detalii – o parte, detalii de douã parale – banii primiti de la Guvern nu se pot cheltui, iar cei care suferã sunt copiii din zona Codãestiului.

Primarul Rebegea e supãrat foc pe ISU Vaslui si amenintã cu plângeri împotriva celor îsi bat joc de autoritãtile statului, cu tot felul de pretentii absurde. “Am ajuns sã fim bãtaia de joc a unui subofiter de la ISU, care ne respinge într-una documentatia pentru avizul de stingere a incendiilor, invocând mereu alte si alte motive. Te cheamã de 20 de ori la el, de fiecare datã îti spune cã lipseste un alt element si îti respinge la nesfârsit proiectul. Este cazul nostru, care de o lunã de zile facem drumuri nesfârsite la proiectantul de la Iasi, pentru cã domnul plutonier îsi dã seama cã ne mai trebuie ceva. Nu am avut stampilã pe fiecare paginã, am dat fuga la Iasi, am stampilat pe fiecare paginã, cã se tot întrebau dacã trebuia pusã mai sus sau mai jos. Pe urmã ni s-a spus cã nu avem semnãturi pe fiecare paginã, iar am plecat repede la Iasi, ba cã nu avem puse data corect pe documente, iar fuga la Iasi, si iar si iar si iar. Pot sã vã spun cã sunt multe, multe lucruri în bãtaie de joc la acest ISU. Mai nou, ne-a reprosat cã ne lipseste verificatorul pentru instalatiile sanitare si ne-am blocat din nou. Ori le este fricã sã semneze, ori este vorba de incompetentã la ISU Vaslui. De ce nu ne-au dat de la început toate documentele si toate problemele pe care trebuia sã le rezolvãm si ne tin de o lunã numai pe drumuri între Vaslui si Iasi?”, se întreabã primarul comunei Codãesti. Pentru cã este plimbat pe drumuri si nu poate demara investitia la campusul scolar, Mihai Rebegea este decis sã facã o plângere la Parchet împotriva sefilor de la ISU Vaslui, pentru abuz în serviciu.