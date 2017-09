Scene jenante la Paris: vicepresedintele CJ Vaslui, oprit la intrarea în avionul Air France!

Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui, era sã facã infarct, vineri seara, atunci când a auzit, la îmbarcarea în cursa Air France, pe ruta Paris-Bucuresti, cã nu are loc în aeronavã. Scenele penibile s-au petrecut pe unul dintre cele mari aeroporturi din lume, Charles de Gaulle, din capitala Frantei. Vineri seara, în jurul orei 18.00, Trifan, însotit de celãlalt vicepresedinte al CJ Vaslui, Vasile Mariciuc, si de o consilierã de la Directia Integrare, Marina Vlad, au ajuns la aeroportul Charles de Gaulle, pentru a se întoarce acasã, dupã sedinta Adunãrii Regiunilor Europei, care s-a tinut la Nancy. În momentul în care delegatia vasluianã se pregãtea de îmbarcare, cei de la Air France au anuntat cã nu sunt locuri pentru cei trei reprezentanti ai judetului, fiind un singur loc liber. CJ Vaslui cumpãrase, printr-un operator de turism, bilete fãrã loc la cursele Air France, crezând cã nu vor fi probleme. Dupã mai multe discutii aprinse, în aeronavã s-a mai eliberat un loc. Ciprian Trifan a ales sã se sacrifice si sã rãmânã la Paris peste noapte, lãsându-i pe ceilalti doi colegi sã zboare spre România. Pentru gafa fãcutã, Air France si-a cerut scuze de la vicepresedintele CJ Vaslui, i-a oferit o sumã de 400 de euro si i-a asigurat cazarea si masa pentru încã o zi la un hotel Ibis din apropierea aeroportului. Creatã în 1985, Adunarea Regiunilor Europei (ARE) este o retea independentã a regiunilor europene si cea mai mare organizatie de cooperare interregionalã din Europa lãrgitã. Reprezintã 150 de regiuni din 29 de tãri, Vasluiul fiind membru încã de la înfiintare.

Vinerea neagrã pentru vicepresedintele judetului, Ciprian Trifan. Dupã câteva zile de sedinte la Adunarea Regiunilor Europei, la Nancy, delegatia judetului Vaslui s-a îndreptat spre aeroportul Charles de Gaulle, pentru a se întoarce acasã. Cei trei oficiali de la Consiliul Judetean stiau, încã de la plecarea de acasã, cã au bilete de avion pentru cursa Air France, însã fãrã locuri asigurate. Asta dupã ce un operator de turism din oras a câstigat licitatia pentru asigurarea biletelor de transport ale delegatiilor judetului Vaslui, la începutul anului, cumpãrând bilete fãrã locuri, la un pret mai mic decât cele cu locuri asigurate. O poveste de care Mihaela Chircu si alte persoane cu functii în CJ Vaslui au stiut, însã din cauza neprofesionalismului si incompetentei lor nu s-au luat mãsuri pentru ca delegatiile care pleacã în Europa sã prindã si locuri în avioanele cu care zboarã. Asa s-a întâmplat vineri seara, la Paris, când cei doi vicepresedinti ai CJ Vaslui si consiliera Marina Vlad au aflat cu stupoare cã mai este doar un loc liber în aeronavã. Furios peste mãsurã, în timp ce consiliera era la un pas de a plânge, speriatã de situatie, Ciprian Trifan a cerut explicatii celor de la Air France. La un moment dat, i s-a spus cã mai este liber un loc, ceea ce însemna cã doar doi din cei trei membri ai delegatiei puteau pleca acasã. “O situatie jenantã, prin care nu am crezut cã voi trece vreodatã. Când cei de la compania francezã ne-au spus cã s-a mai eliberat un loc, am ales sã rãmân la Paris si sã plece spre casã dl. Mariciuc, cu colega Marina. Nu aveam ce face. M-a supãrat foarte tare modul în care lucreazã aceastã companie aerianã, una din cele mai mari din lume, faptul cã aveau informatii cã suntem trei delegati, însã aeronava se umpluse cu alte persoane, fiind si o zi foarte aglomeratã. Dacã ar fi trebuit sã ajung la Vaslui, a doua zi, sã semnez un contract cu fonduri europene si ratam totul din cauza unor disfunctionalitãti la Air France? Am ales sã mã sacrific si sã rãmân încã o zi la Paris, mai ales cã am primit promisiuni cã la prima cursã spre Bucuresti voi avea loc asigurat”, ne-a spus vicepresedintele Trifan.

S-a ales cu 400 de euro pe card si cazare si masã la un hotel Ibis

Compania aerianã Air France a virat, imediat, în aceeasi searã, în contul de card al vicepresedintelui CJ Vaslui, suma de 400 de euro, pentru cheltuieli, asigurându-i masa si cazarea la hotelul Ibis, din interiorul aeroportului. Ciprian Trifan a plecat sâmbãtã dimineatã, la ora 9.00, din Paris, si a ajuns la Bucuresti dupã prânz, dupã o excursie cu multe peripetii. Am vorbit si cu Vasile Mariciuc, vicepresedintele CJ Vaslui, cel care a plecat cu cursa de vineri seara. “Ce sã vã spun? A fost jenant, sã ajungem la aeroport si sã ni se spunã, dupã ce ne-am pregãtit pentru îmbarcare, cã este doar un loc liber. Cu mare greutate, au spus cã au mai gãsit un loc, deci puteam pleca doar doi din cei trei membri ai delegatiei. S-au comportat sub orice criticã, am stat mai mult de 35 de minute numai la controlul documentelor, desi era o formalitate care trebuia sã dureze câteva minute. Nu înteleg si nu stiu cine a gresit, am înteles cã s-au cerut locuri pentru dus-întors, cu aceastã delegatie, dar nu am obtinut”, a explicat Mariciuc. Desi, iatã, salariile din Consiliul Judetean au crescut foarte mult, angajatii institutiei au un comportament total neprofesionist si nu-si fac treaba, dovadã fiind situatia prin care au trecut cei doi vicepresedinti, vineri seara. Era de datoria Directiei Integrare Europeanã, cea care a pregãtit deplasarea, sã se ocupe ca membrii delegatiei sã prindã locuri, însã directoarea Chircu a uitat sã facã acest lucru.