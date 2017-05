Schimbarea la fatã a juniorilor U17

Juniori

ÎN CRESTERE… Antrenorul Valentin Damian a schimbat fata echipei de juniori nãscuti în anii 2000 si 2001 de la LPS Vaslui, lucru recunoscut de tot mai multi antrenori din judet. Echipa înscrisã în Campionatul National de juniori Under 17 s-a transformat, în câteva luni, dintr-o echipã umilitã si cãlcatã în picioare de toate adversarele, într-o echipã capabilã sã lupte de la egal la egal cu cele mai puternice echipe din competitie.

Dintr-o echipã aflatã, mai mereu, pe ultimele locuri, LPS Vaslui a crescut si ocupã acum locul 8 în Seria 1, cu 29 de puncte. Mai mult, LPS Vaslui dã si un jucãtor la echipa nationalã a României de futsal – Under 17. Este vorba despre Vlãdut Dudãu, jucãtor legitimat si la echipa de futsal Internazionale Traian Vaslui (Under 19). Antrenorul Valentin Damian a preluat echipa în vara anului 2016, când l-a înlocuit pe Liviu Bãlãutã. În etapa de la sfârsitul sãptãmânii trecute, LPS-istii au întâlnit liderul campionatului, Atletico Vaslui. Echipa pregãtitã de Valentin Damian nu a fãcut un meci rãu, dar nu a putut mai mult în fata unui adversar care are în componentã multi jucãtori de valoare, adusi de la mai multe echipe din tarã. S-a terminat 2-0 pentru Atletico Vaslui, formatie care conduce în clasament cu 87 de puncte. În runda urmãtoare, LPS Vaslui vrea sã scoatã maximum de puncte din duelul cu Liceul Regina Maria CSS Dorohoi, partidã care se va disputa în deplasare, sâmbãtã, 13 mai.