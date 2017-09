Schimbarea regulilor în farmacii stârneşte mari nemulţumiri şi la Galaţi

Ministerul Sănătăţii are un proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului nr. 962/2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, proiect care a stârnit, pe bună dreptate se pare, nemulţumiri între farmacişti. Colegiul Naţional al Farmaciştilor (CNF) deşi a precizat, într-un comunicat de presă, prevederile sunt deja în vigoare, Colegiul va susţine ajustarea lor în procesul de dezbatere parlamentară a Legii de aprobare a OUG 58/2027. Până atunci însă, CNF au transmis propunerile pe proiectul de ordin de modificare a Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, aflat acum în dezbatere publică. Pe scurt, se doreşte ca să rămână sintagma “farmacişti inspectori” împuterniciţi să efectueze inspecţii în unităţi farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătăţii/Direcţiei de Sănătate Publică /Agenţiei Naţiuonale a Medicamentului. În structura Ministerului Sănătăţii şi Autoritatea Naţională a Medicamentului sunt şi au fost întotdeauna doar farmacişti la inspecţie. ”Principala noastră problemă este includerea Direcţiilor de Sănătate Publică în inspecţia farmaciilor în situaţia în care noul proiect arată că putem fi controlaţi de un farmacist inspector sau de un medic inspector cu minim doi ani vechime. Controlul ar trebui făcut doar de persoane specializate. În plus, pe legea veche se cerea o experienţă de minim 7 – 8 ani celor care sunt inspectori. Nu credem că ar fi în ordine să fim verificaţi de încă o entitate care nici nu are neapărat personal specializat”, a explicat farm. Florina Bonifate, preşedintele Colegiului Farmaciştilor Galaţi. Colegiul Naţional al Farmaciştilor a mai arătat, în adresa trimisă către Ministerul Sănătăţii, şi că perioada de suspendare a autorizatiei de funcţionare să se menţioneze pe verso deoarece acest lucru este necesar pentru asigurarea trasabilităţii autorizaţiei de funcţionare şi nu văd niciun motiv pentru care acest lucru să nu mai fie făcut. O altă problemă este cea a vestiarului. Reorganizarea vestiarului ca încăpere de sine stătătoare şi obligatorie trebuie eliminată deoarece vestiarul nu are legătură cu circuitul medicamentului, cu pacienţii şi nu afectează serviciile farmaceutice. ”Există un dulap sau un spaţiu cu destinaţie de vestiar în fiecare farmacie dar nu este vorba neapărat de o încăpere separată. Nici nu ar avea nevoie de aşa ceva. Nu lucrăm doar în mediu steril, avem pacienţi care intră oricum în farmacie, iar actualele prevederi legate de spaţiu cu destinaţie de vestiar, care poate fi şi un dulap plasat pe un hol sau în altă zonă, nu un spaţiu separat total, sunt suficiente“, a mai explicat farm. pp. Florina Bonifate, punctul de vedere al farmaciştilor. CNF arată şi că dacă se insistă pe noua regulă privind vestiarul văzut ca spaţiu separat, atunci practic toate farmaciile din ţară vor trebui să ceară inspecţie de reorganizare a spatiului pentru vestiar. Dacă se face conform noilor prevederi, trebuie luat din spaţiul care avea altă destinaţie până acum. În punctul de vedere emis de către Colegiul Naţional al Farmaciştilor se arată şi că mai grav este că ne-existenţa încăperilor prevazute de ordin, deci şi vestiarul, este trecută în grila de inspecţie din anexă, la deficienţe critice pentru care la a doua constatare se suspendă autorizaţia de funcţionare şi astfel, fie se reautorizează foarte multe farmacii existente care acum nu au vestiar de sine stătător, fie riscă să le fie suspendată autorizaţia pentru inexistenţa vestiarului. Colegiul Naţional al Farmaciştilor mai arată şi ca prin grila de inspecţie a DSP introdusă prin noile prevederi se mai introduce încă un control pe aceleaşi teme de organizare a spaţiului, reguli de bună practică pentru care există deja control de la Autoritatea Naţională a Medicamentului, de la CJAS şi chiar de la Colegiul Naţional pe Regulile de Bună Practică Farmaceutică. Punctul de vedere al farmaciştilor din ţară, semnat de preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România, prof.univ.dr.farm. Dumitru Lupuliasa, a fost transmis Ministerului Sănătăţii. Dacă însă nu se modifică nimic, farmaciştii vor fi ”îngropaţi” sub controale, multe cu repetiţie, organizate însă de structuri diferite.

