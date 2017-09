Schimbãri la Colegiul Agricol Husi!

NOU… Conducere nouã la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” din Husi! Dupã ce profesorul Artene Irimia a ajuns la vârsta pensionãrii, locul sãu a fost luat de profesoara Marilena Vasilescu. Schimbãrile la aceastã scoalã cu traditie a orasului s-ar putea sã nu se opreascã aici, fiindcã se ia în discutie posibilitatea ca ferma unitãtii de învãtãmânt sã iasã de sub autoritatea scolii.

Vineri, la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi s-au produs o serie de schimbãri. Dat fiind faptul cã directorul Artene Irimia, cel care l-a succedat în functie, în 2002, pe directorul Theodor Botezatu, a ajuns la vârsta pensionãrii, acesta a fost înlocuit. În prezenta primarului Ioan Ciupilan, dar si a inspectorului general al ISJ Vaslui, prof. Gabriela Placintã, s-a decis ca la conducerea Colegiului sã vinã profesoara Marinela Vasilescu. De asemenea, va face echipã cu profesoara Ana-Maria Sîrbu, numitã în functia de director adjunct. Din partea colectivului de cadre didactice au fost mai mult propuneri în privinta noii conduceri, însã, în final cele douã profesoare au fost alese. Una dintre propuneri a stârnit rumoare, fiind primitã cu reticentã inclusiv de primarul Ioan Ciupilan, spun dascãlii prezenti la întrunire. Profesorul Eugen Partene a venit cu ideea ca noul director sã fie numit profesorul Theodor Botezatu, cel care a detinut ani la rând, frâiele scolii. Initiativa nu a fost însã bine primitã, dupã ce s-a readus în discutie o serie de probleme, deloc simple, cu care institutia s-a confruntat în mandatul profesorului Botezatu. “Nici nu voiam sã fiu director”, ar fi spus profesorul Botezatu, în plenul sedintei.

Ferma Colegiului Agricol ar putea fi scoasã de sub autoritatea scolii!

Au fost unele voci care au avut comentarii vis-a-vis de faptul cã, la conducerea scolii, au venit douã persoane a cãror competentã profesionalã nu are nicio legãturã directã cu specificul unitãtii de învãtãmânt, acela de Colegiu Agricol. Profesoara Vasilescu predã istoria, iar profesoara Sîrbu, biologia. “Ar fi trebuit ca în fruntea scolii sã fie, totusi, cineva cu pregãtire în domeniul agriculturii, mai ales cã este de condus si o fermã a scolii”, au spus contestatarii. În replicã, acestora li s-a spus cã cele douã profesoare sunt persoane bine pregãtite, iar Marinela Vasilescu are experientã managerialã, întrucât a detinut în ultima perioadã functia de director adjunct. În ceea ce priveste ferma Colegiului, autoritãtile locale avanseazã posibilitatea ca, mai devreme sau mai târziu, aceasta sã fie scoasã de sub administrarea scolii.