Scrisoarea neacademicã a bârlãdencei Ramona Strugariu, consiliera europarlamentarului Monica Macovei

ATITUDINE… Ramona Strugariu, o bârlãdeancã de 37 ani, stabilitã de câtiva ani în Belgia, acolo unde este si consilierul europarlamentarului Monica Macovei, le-a transmis guvernantilor o „scrisoare deschisã, neacademicã”. Le-a explicat acestora ce înseamnã în viziunea ei, a unei persoane simple de la Vaslui, iubirea de tarã, cum trebuie sã actionezi pentru a tine poporul unit, dar si pentru a-i oferi acestuia posibilitatea de a beneficia de o justitie independentã, un sistem de sãnãtate performant, precum si acces la informatie, educatie si locuri de muncã. Redãm în rândurile urmãtoare „scrisoare deschisã, varianta neacademicã, de la Vaslui”, scrisã de aceasta pe pagina sa de Facebook.

„Sã-ti iubesti tara înseamnã sã te doarã când o pradã toti hotii pânã o lasã ruptã-n cur de sãracã; sã te înfurie mâinile înghetate ale copiilor în sãlile de clasã si sã le bagi încãlzire centralã, nu sãli de sport fantomã si parcuri de joacã pe tapsan cu cosuri de gunoi din 5 în 5 metri; înseamnã sã iei labele din buzunarele oamenilor si sã nu stai la supt contracte cu statul ca la tâta vacii; înseamnã sã ai justitie independentã si legi solide pe care sã le respecti în primul rând tu; înseamnã sã n-ai imunitate parlamentarã pentru fapte penale, ci doar pentru opinii politice; înseamnã sã nu-ti calci pe cap propriii votanti si sã-i minti ca un golan; înseamnã sã respecti libertatea de exprimare, cã nu ne-au fãcut pe niciunul mamele noastre politai din divizia politia presei”, scrie consilierul europarlamentarului Monica Macovei.

„Oamenii încã se cacã în fundul curtii într-un procent mai mare decât votul tãu de încredere la exit poll-uri”

Ramona Strugariu continuã prin a explica ce înseamnã iubirea de tarã: „înseamnã sã te asiguri cã ai un sistem de sãnãtate performant, fiindcã sãnãtatea oamenilor din tara ta conteazã, nu sã te doarã-n treflã cã putrezesc de bacterii si n-au medicamente prin spitale; sã ai medici bine plãtiti, profesori bine plãtiti, sã ai o politicã de investitii inteligentã, nu sã le tai, ca Bulã; sã încurajezi, nu sã înfricosezi si sã lipesti de pereti pe unii care se chinuie sã facã un IMM; sã îti pese de cum sunt educati si ce acces au pe piata muncii toti tinerii, nu numai ce functii prin ce ministere capãtã beizadelele; sã nu mãnânci bostani despre cât de român esti si cum ai si faci de toate, la televizor, când oamenii încã stau pe întuneric si prin orase, mai nou, fãrã apã curentã, fãrã canalizãri si se cacã în fundul curtii într-un procent mai mare decât votul tãu de încredere la exit poll-uri. Sã-ti iubesti tara înseamnã sã-i respecti pe oamenii ei si sã le fii aproape, ca într-o casã. Cu picioarele-amândouã bãgate adânc în ea tarã lãlãiti sã ne pãstrãm identitatea nationalã si sã ne cinstim eroii? Care eroi? Ãia care au suportat atâta furat? Ãia au coborât din panoplia mutã a fraierilor, îi gãsiti în Victoriei si în tot mai multe orase din tarã, pe stradã. Strigã “help” si “UE Dragnea”, ca sã nu ajungã la vreo corala de laudatio, faza pe judet, din nebãgare de seamã la patriotismul vostru.

M-am sãturat si eu, d-apoi ei. Ne mai iubiti mult, sau încã putin si pe urmã plecati, ca motanul de pe acoperis? Eu mai pot, nu-i bai”.

Ramona Strugariu, voluntarul activ de la Bruxelles în cazul victimelor de la Colectiv

Ramona Strugariu a absolvit Facultatea de Drept a Universitãtii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, iar apoi un master în Drept European. A fost jurist si manager în programe internationale de sprijin pentru România. A plecat din tarã în 2009, când sotul sãu a primit un job la o institutie europeanã. Au ajuns amândoi în Belgia, iar dupã ce a dat nastere unui bãietel, s-a angajat consilier al europarlamentarului român Monica Macovei. În urmã cu un an, când s-a întâmplat tragedia de la Colectiv , s-a implicat în ajutorarea victimelor trimise de statul român în Belgia, pentru a fi tratate împotriva arsurilor. În urmã cu douã luni, aceasta explica, într-un material pentru România Liberã, cã a fãcut ce ar fi fãcut oricine: „am scris scrisori deschise, am vorbit cu medici si pãrinti, am bãtut la portile institutiilor europene, am cerut ajutor, rãspunsuri, ne-am mobilizat la Bruxelles pentru primirea rãnitilor (…) Am schimbat între noi mii de mesaje, în zeci de grupuri. Am cerut audiente la prim-ministru, la Ministerul Sãnãtãtii, am gãsit locuri în spitale din strãinãtate, am fãcut sesizãri la DNA si parchete, am povestit ce se întâmplã oricui avea urechi de auzit, sperând, în acelasi timp, sã tragem un semnal puternic de alarmã pentru ca ce s-a întâmplat sã nu se mai repete niciodatã”.