Scumpirile la gaz vin din luna noiembrie!

VESTI…Se pare cã cei de la Autoritatea Nationalã de Reglementare în Energie (ANRE) pun pe jar consumatorii casnici. Acestia au anuntat cã scumpirile la gaz vor fi puse în practicã de la 1 noiembrie, anul acesta. Se pare cã motivul principal pentru aceastã amânare este impactul asupra furnizorilor, si nicidecum din cauza impactului financiar suferit de consumatori. Vasluienii sunt fericiti cã vor mai avea rãgaz o lunã de zile, dar nu vor sã se gândeascã cum vor rezista iarna aceasta. “A venit frigul si am dat drumul la centralã, bine cã nu mai scumpesc de luna asta, mai avem timp sã strângem cureaua. Dar nici cum vor ei nu e bine. Am doi copii mici si nu pot sã îi tin în frig. Anul trecut am instalat centrala si dãdeam pe lunã cam 300 de lei doar la gaz. Anul ãsta cred cã o sã dãm 400 sau 500 de lei. O sã trebuiascã sã tãiem din altã parte ca sã ne putem încãlzi”, ne-a povestit Corina, 32 de ani. În urmã cu o sãptãmânã, vicepresedintele ANRE, Emil Calotã, declara cã pretul gazelor pentru consumatorii casnici ar trebui sã creascã cu 6% în medie în trimestrul al patrulea.

ANRE a amânat decizia de a majora pretul gazelor pentru consumatorii casnici pânã la aprobarea în Parlament, prin lege, a OUG 64. Din pãcate pentru vasluieni, modificarea pretului final urmeazã sã intre în vigoare de la 1 noiembrie, conform lui Niculae Havrilet, presedintele ANRE. Totusi, amânarea scumpirii cu 6% a gazelor naturale nu a fost fãcutã cu consumatorul de rând în minte. Se pare cã ban la ban trage, iar motivul real pentru aceastã amânare este pentru a preveni un impact economic major pe piatã si de a proteja distribuitorii de gaz. “Am amânat decizia privind pretul gazelor pânã dupã aprobarea în Parlament a OUG 64, întrucât vor fi operate modificãri care vor avea impact major si asupra pretului final. Este vorba de faptul cã va fi dereglementat serviciul de înmagazinare si, totodatã, vor fi modificate cotele obligatorii de tranzactionare pe bursã pentru producãtori”, a explicat Havrilet. Cu toate cã amânarea le permite vasluienilor sã se pregãteascã pentru iarnã, fãrã a aduce o cheltuialã în plus, acestia sunt îngrijorati de impactul pe care îl vor avea aceste scumpiri, aici amintim de scumpirea curentului electric si a carburantilor. “Bãietii de sus sunt destepti si mãresc pretul când este consumul mai mare. Au mãrit salariile doar ca sã mute banii de la oameni la companiile mari. Au furat de la centralele electrice, de la benzinãrii si altele, si acum cresc salariile sã ajungã mai multi bani si sã acopere de unde au furat”, ne-a povestit un vasluian. Lãsând teoriile deoparte, restul vasluienilor se gândesc cu teroare la scumpirile de la gaz. “Am renuntat la sobã în urmã cu câtiva ani pentru cã lemnele se scumpeau din ce în ce mai mult. Anul trecut plãteam 600 de lei la gaz, pentru cã încãlzeam patru camere. Acum o sã facem din nou soba si centrala o sã o folosim pentru apã caldã. O sã fie un dezastru”, ne-a povestit Gabriela, 50 de ani.

Ce schimbãri vor fi aduse “Legii energiei electrice si a gazelor naturale”

Ordonanta de Urgentã nr. 64, pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale, aduce mai multe modificãri substantiale legislatiei din sectorul gazelor. Astfel, producãtorii de gaze naturale vor fi obligati sã vândã prin intermediul bursei 70% din productia totalã si, totodatã, OPCOM va deveni singura bursã angro de gaze naturale recunoscutã prin legislatie. Havrilet a mai arãtat cã a primit asigurãri cã ordonanta va fi adoptatã în Parlament în aceastã lunã, astfel încât ANRE sã poatã decide un nou pret final al gazelor care sã intre în vigoare de la 1 noiembrie si care sã ia în calcul modificãrile aduse de ordonantã. În urmã cu o sãptãmânã, vicepresedintele ANRE, Emil Calotã, declara cã pretul gazelor pentru consumatorii casnici ar trebui sã creascã cu 6% în medie în trimestrul al patrulea. Havrilet nu a putut preciza pe moment dacã modificãrile care vor surveni odatã cu aprobarea ordonantei 64 vor influenta pretul în sus sau în jos, arãtând cã se vor face noi calcule din care sã reiasã pretul final. (Andrei Manolachi)