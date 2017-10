Se contureazã la Husi un nou caz Vãleni. Victima este în clasa a VI-a

SOCANT…Adolescenta a scãpat de viol, fiindcã agresorii erau beti turtã. Rudele o acuzã pe fatã cã este curvã.

MÂRLÃNIE… Dementii de la Valea Grecului, care au vrut sã violeze o copilã de 14 ani, au luat-o cu forta în toiul noptii si au închis-o într-o cramã. Chiar dacã înspãimântatã, povestesc apropiatii fetei, aceasta s-a opus cât a putut când cei trei agresori, beti turtã, i-au cerut sã întretinã raporturi sexuale. I-a amenintat cã dacã nu o lasã în pace, îi va da pe mâna Politiei, lucru pe care fata l-a si fãcut, dupã ce a scãpat din mâna lor. De fapt, spun unii, acestia erau asa de beti, încât nu au mai fost în stare decât sã tragã de fatã si sã o sperie îngrozitor. Când au fost întrebati de ce au fãcut asta, indivizii au dat un rãspuns socant: “pentru cã auzisem cã e curvã”, au motivat, senini, toti trei. Procurorii au reusit sã probeze cele întâmplate, iar instanta Judecãtoriei Husi i-a arestat preventiv pentru 30 de zile pe doi dintre ei, Manolache Cosmin si Vasilache Cosmin Mihai. Minorul de nici 16 ani, participant la toatã actiunea, urmeazã sã fie expertizat psihiatric, pentru a se vedea dacã are discernãmânt, au spus procurorii huseni. În sat a pornit o adevãratã isterie, dupã modelul Vãleni. Rudele celor arestati spun cã fata este o curvã, cã presteazã pe bani anumite servicii si cã meritã ce i s-a întâmplat.

Ies la ivealã detalii îngrozitoare despre cazul fetei de la Valea Grecului, luatã cu forta de trei consãteni, beti turtã. Oamenii din sat povestesc faptul cã ei s-au îmbãtat la barul din sat, unde au petrecut pânã noaptea târziu. “Ei vorbiserã sã facã fapta asta si au mers dupã ea. Chiar dacã acum încearcã sã spunã cã fata era pe stradã, nu e adevãrat. Fata era acasã, ea locuieste cu bunica ei. Au strigat-o, au vorbit cu ea si fata le-a spus sã o lase în pace. Dar ei au târât-o pânã într-o cramã, la unul dintre ei. Acolo au tinut-o închisã, tot ca sã o batjocoreascã. Au apucat sã tragã de ea, sã o umileascã, vã dati seama. Ea plângea, se ruga sã o lase în pace. Ei voiau sã o filmeze. Sã le caute Politia telefoanele, cã acolo vor gãsi mai multe treburi. Erau beti critã. Toti trei sunt niste prosti de când sunt ei, cã nici scoalã n-au. Nepoata mea lucreazã la scoalã si au spus cã toti trei au fost prosti la carte, nimic nu au în cap. Bianca, la un moment dat, a scãpat din mâna lor. Si cum a scãpat, cum a sunat la Politie si bine a fãcut”, spun apropiatii fetei.

Motiv de viol: “auzisem despre ea cã e curvã”.

Fata, spun rudele acesteia, a fost cea care ar fi sunat la Politie, pentru a cere ajutorul. Toti trei indivizii au fost dusi la sectie, unde, cu seninãtate, acestia au dat toatã vina pe minorã, spunând cã s-au decis sã o violeze, pentru cã “auzise despre ea cã e curvã”. Au sãrit si rudele în apãrarea odraslelor, jignind, de asemenea, copila si acuzând-o cã “umblã cu mosnegii de prin sat”. “Fata nu e poamã bunã. Umblã cu mosnegii. Bãietii au fost luati degeaba. Ea e soi rãu, de ce umblã noaptea pe stradã, ce iese din casã, unde trebuie sã doarmã, sã stea cuminte. Chiar dacã au strigat-o, ea trebuia sã nu rãspundã. Noaptea, fetele de 13 – 14 ani, dorm, nu umblã pe drumuri. E o panaramã, fãrã cãpãtâi”, a spus, enervatã, mãtusa unuia dintre agresori. Anchetatorii însã, pe baza probelor, au reusit sã stabileascã firul celor întâmplate si sã convingã instanta cã lãsarea în libertate a acestor invidizi reprezintã un pericol public concret. Manolache Cosmin, 20 de ani si Vasilache Cosmin Mihai, 18 ani, au ajuns deja în închisoare, pentru urmãtoarele 30 de zile. Zadarnic au cerut mãsura arestului la domiciliu sau controlul judiciar, cãci instanta a considerat cã faptele lor meritã cea mai asprã mãsurã preventivã.

Agresorii, prosti de fuduli!

Toti cei implicati în caz sunt persoane cu o educatie precarã, spun cadrele didactice din Valea Grecului. “Asa se întâmplã când educatia nu se face în familie. Nici la scoalã noi, profesorii, nu mai reusim sã îi educãm, întrucât ei nu au din familiile lor baza bunului-simt, cei 7 ani de bunã crestere în familie. Toti trei ne-au fost elevi aici si erau foarte slabi. Unul dintre ei, Vasilache, ajunsese la scoalã la Husi, dar am înteles cã a abandonat. Într-adevãr, nici fata nu exceleazã la învãtãturã. Ea este în clasa a VI-a, face parte dintr-o familie cam dezorganizatã, o tine bunica ei, nu are cine sã îi aibã grija. A rãmas si repetentã. Dar nu asta e important, într-un asemenea caz. Ei trebuiau sã lase copila în pace, indiferent de situatie. Bine a fãcut cã a anuntat Politia”, au spus dascãlii din comunã. Indivizii acuzati de procurorii huseni de tentativã de viol si lipsire de libertate în mod ilegal au depus deja contestatii împotriva mãsurii arestului preventiv. Dacã vor fi gãsiti vinovati de instantã, riscã ani buni de închisoare.