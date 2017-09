Se înmultesc falsurile la frontierã

PENAL…Politistii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueazã cercetãri cu privire la doi bãrbati români care au prezentat la controlul de frontierã documente false pentru autovehiculele pe care le conduceau. Astfel, în ziua de 25 septembrie, în jurul orei 16.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a iesi din tarã, cetãteanul român Daniel C., în vârstã de 48 de ani, conducând un ansamblu de vehicule format dintr-un autocamion si o remorcã, ambele înmatriculate în România. La controlul de frontierã, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea asigurãrii tip RCA prezentate la control pentru autocamionul în cauzã, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare si au constatat cã documentul nu îndeplineste conditiile de formã si de fond ale unuia autentic, fiind fals. Cu privire la cele constatate, bãrbatul a declarat cã are calitatea de angajat al firmei de transport care are în proprietate autovehiculele în cauzã si cã nu stia cã documentul prezentat la control este fals ori falsificat. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri în cauzã pentru sãvârsirea infractiunii de uz de fals. De asemenea, câteva ore mai târziu, în jurul orei 21.00, în acelasi punct de trecere a frontierei, s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru trecerea frontierei, cetãteanul român Mihail F., în vârstã de 33 de ani, conducând un autoturism marca Daimlerchrysler Grand Voyager, înmatriculat în Italia. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului care atesta efectuarea inspectiei tehnice periodice pentru autoturismul în cauzã, lucrãtorii nostri au efectuat verificãri suplimentare, ocazie cu care au constatat cã documentul prezentat la control nu îndeplineste conditiile de formã si fond ale unuia autentic, fiind fals. În legãturã cu cele constatate, bãrbatul a declarat cã a obtinut documentul de la un cetãtean din Republica Moldova, contra sumei de 70 de euro si cã nu are cunostintã despre faptul cã documentul prezentat la controlul de frontierã este fals sau falsificat. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri în cauzã, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor de uz de fals si complicitate la uz de fals.