Se lucreazã intens la reparatii, la barajul Puscasi

Administratia Nationalã “Apele Române” intentioneazã sã redeschidã barajul de la Puscasi în jurul datei de 1 octombrie, dupã ce acest baraj a fost închis pentru reparatii în vara acestui an. Oficial, acum mai existã doar 34.000 mc de apã în acumularea Puscasi, în timp ce firma contractatã pentru reparatii la cãlugãr lucreazã în ritm sustinut, pentru a finaliza lucrarea la timp. La nivelul de retentie maxim, barajul are o capacitate de 5,3 milioane mc apã. La începutul acestui an, au apãrut unele defectiuni la cãlugãrul din apropierea satului Puscasi, fapt pentru care Apele Române au dispus golirea barajului si realizarea lucrãrilor de remediere. Conducerea Apelor Române nu-si face probleme pentru golirea barajului de la Puscasi, care este acumulare de rezervã a Vasluiului, deoarece barajul de la Solesti, principala sursã de alimentare cu apã a Vasluiului, este la capacitate maximã. Acumularea Puscasi a fost inauguratã în 1972 si de atunci s-au fãcut mai multe interventii, care au necesitat golirea bazinului. Ultima interventie de amploare a fost în anul 2011, când s-au fãcut reparatii tot în zona cãlugãrului. Acumularea are 890 m lungime si este foarte apreciat de pescarii din toatã Moldova.