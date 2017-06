Sedinta festivã a Consiliului Judetean – între râs si plâns! (foto)

LACRIMOGEN… Vasile Mihalachi, fostul presedinte si vicepresedinte de Consiliu Judetean, a apãrut rãvãsit, ieri, la sedinta dedicatã celor 25 de ani de existentã a CJ Vaslui. Cu ochii în lacrimi, acesta a tinut sã multumeascã sotiei pentru cã l-a înteles în cei 24 de ani de activitate în administratia publicã, schimbat la fatã, din cauza tratamentelor pe care le face pentru a stopa o boalã gravã care îl macinã de câtiva ani. “A avut grijã de copii si gospodãrie. Asa e când esti la pensie, esti mai plângãcios”, a spus, cu lacrimi în ochi, Mihalachi. Dumitru Buzatu s-a contrat, amuzat, cu Corneliu Bichinet, fostul vicepresedinte al CJ Vaslui, ajuns acum deputat PMP, spunând cã “mai stau vreo douã mandate pe aici, ca sã apucati sã mã felicitati si pe mine”, în timp ce Dumitru Marin nu a ezitat sã se laude cu multiplele recorduri mondiale pe care le detine în presã, inclusiv o revistã care se vinde pe 4 continente si în 5 galaxii! Fostul presedinte al CJ Vaslui, din perioada 1996-2004, Ion Manole, nu a vrut sã se aseze lângã Buzatu, semn cã tensiunile dintre el si actualul sef de la judet nu s-au încheiat. S-a râs pe sub masã de dedicatia fostului consilier judetean Milutã Moga, care a adus o melodie “de pe viitorul meu CD, care se va chema “Patria, înainte de toate”, pentru cei 100 de ani de la Unire”, în timp ce pe ecran se lãfãia Marin, cel care a furnizat partea video care a însotit melodia.

Doar 50-60 de fosti consilieri judeteni, din cei 117 care anuntaserã cã vor participa la sedinta solemnã, au ajuns la sedinta din sala mare a CJ Vaslui, semn cã nu au fost interesati de diplomele si multumirile conducerii pesediste a judetului. Cei mai multi dintre cei 150 de participanti la sedinta festivã de ieri au fost functionarii Consiliului Judetean, care au fost sãrbãtoriti cu prilejul Zilei Functionarului Public, laolaltã cu fostele conduceri judetene si fostii consilieri judeteni. I-am zãrit în salã pe Victor Cristea, Ion Manole, Dumitru Bentu, Cristina Tiron, oameni care, odinioarã, erau la loc de frunte la toate actiunile. La prezidiu, s-au asezat Dumitru Buzatu, alãturi de cei doi vicepresedinti, Ciprian Trifan si Vasile Mariciuc, Vasile Mihalachi, Corneliu Bichinet si primul presedinte de CJ, Constantin Alexandru. Scârbit, probabil, de modul în care a fost înlãturat de la conducerea CJ Vaslui, în 2004, Ion Manole, fostul sef PSD al judetului, s-a asezat cuminte în spatele sãlii, alãturi de fostul deputat Dumitru Bentu, un alt politician din PSD care a avut de suferit de pe urma faptului cã nu a jucat cum i s-a cerut, la un moment dat. Constantin Alexandru, presedinte CJ Vaslui în mandatul 1992-1996, a povestit cum s-a fãcut trecerea de la sistemul comunist la cel democratic, capitalist. “Am avut atmosferã de întelegere, desi erau conditii foarte grele, cu legislatie nepusã la punct si situatii financiare grele. Ceea ce am reusit, ca motiv de mândrie, a fost cã am primit aprobãrile si am reusit sã aducem gazul metan la Vaslui si Husi, fiind ajutat de deputatul Emil Cojocaru. Pe urmã, am început lucrãrile la drumuri si poduri mari, care fãceau legãtura între comune, realizând primele drumuri pietruite în sate care nu vãzuserã pânã atunci asa ceva. S-au fãcut, tot în mandatul meu, trei sau patru sedii de primãrie, noi, si am început lucrãrile la aductiunile cu apã în mai multe comune”, a spus Alexandru, care astãzi împlineste 84 de ani de viatã. Ion Manole, cel care a condus judetul timp de douã mandate, în perioada 1996-2004, a spus, ironic, rãspunzând unei întrebãri din salã: “Nu mã îmbulzesc în fatã, cã… e mai bine asa”. Bilantul lui Manole a fost unul cu adevãrat interesant, pentru cã fostul sef de CJ Vaslui a deschis drumuri pentru unele proiecte care nu sunt nici acum finalizate, la 13 ani de la plecarea sa din institutie! “Marea mea provocare a fost preluarea Protectiei Copilului, fãrã nicio bazã de finantare, fãrã bani. Erau 1.200 de copii în centre, pentru care nu aveam surse de finantare, nu le puteam asigura hrana. Am ajuns, prin senatorul Pãvãlascu, la premierul Radu Vasile, care mi-a spus cã nu are niciun leu sã-mi dea. I-am spus cã mai degrabã aduc acei 1.200 de copii si îi las în fata Guvernului, pentru cã se vor descurca ei, cumva. Chiar si asa, mi s-a spus cã nu sunt bani. Am gãsit întelegere la fostele IAS-uri, care ne-au ajutat cu fasole, cartofi, alte alimente si asa ne-am descurcat în prima perioadã, când am preluat Protectia Copilului. Am avut probleme si cu Muzeul ‘Vasile Pârvan’ si Teatrul din Bârlad, pentru cã nu aveam bani de consolidare. Unii spuneau sã dãrâmãm teatrul, dar eu am refuzat si am preferat sã-l închid, pânã am gãsit fonduri europene. Nu mai spun cã, atunci când am vrut sã achizitionez sediul actual al Protectiei Copilului un ministru de la Bucuresti mi-a spus cã nu mi-l dã, pentru cã vreau sã fac hotel. Au fost clipe grele”, a recunoscut Manole. Acesta a spus cã, în perioada 2000-2002, prin angajament asumat de CJ Vaslui, s-au construit 202 scoli, într-un timp record.

Bichinet, mistocãreli cu gasca PSD care l-a ajutat sã stea pe functie atâtia ani!

Cum era de asteptat, Corneliu Bichinet, cel care a fost pe rând atât presedinte, cât si vicepresedinte de Consiliu Judetean, a avut o declaratie plinã de mistocãreli. “Îi felicit pe domnii Alexandru, Manole si Mihalachi (ca fosti presedinti de CJ Vaslui, n.r.), pe dl. Buzatu o sã-l felicit când nu va mai fi în acest post. Eu nu am lucrat singur la Consiliul Judetean, ci alãturi de dl. Buzatu si dl. Mihalachi, astfel cã nu este localitate prin care sã nu trec sã spun cã este acolo o investitie fãcutã de noi trei. Sunt deputat, mai stau o perioadã prin Parlamentul României si, când voi fi de vârsta dlui Alexandru, o sã mã întorc la Vaslui, ca prefect”, a spus Bichinet. “25 de ani de existentã a Consiliului Judetean… E mult, e putin, nu stiu. Tot ceea ce am realizat în acesti ani în care am construit DGASPC la Vaslui se datoreazã colaborãrii cu Consiliul Judetean, cu cei care au fost la conducerea judetului. CJ Vaslui ne ajutã într-o mãsurã extrem de mare, sunt multe alte judete în care institutii similare cu a noastrã nu primesc niciun ajutor de la judet si, de aceea, nu am decât cuvinte de multumire pentru dumneavoastrã”, a spus, la final, Ionel Armeanu Stefãnicã, directorul general al DGASPC Vaslui.

Sãracii functionari de la CJ Vaslui, de la proiecte europene!

La ziua functionarului public de la sediul Consiliului Judetean, ieri, au vorbit tot felul de persoane în activitate la CJ Vaslui, care au explicat celor prezenti cât de mult au lucrat la proiectele cu finantare europeanã, pânã noaptea târziu (de câte ori, oare, pentru cã geamurile de la Palatul Administrativ sunt în beznã, noaptea, n.r.). Dar, ne întrebãm, nu au avut beneficii de pe urma acestor proiecte? Nu au fost trecuti, cei care sunt implicati în Directia integrare europeanã, pe tot felul de proiecte, care le-au adus mii de lei în plus la salarii? Ba da, iar unii si-au umplut si conturile bancare cu salariile de la Consiliul Judetean. Marin Nistor, de exemplu, fostul director economic, s-a ridicat timid sã spunã cã a muncit la judet din mai 1976. Avea salarii de 8-9.000 de lei pe lunã, anul trecut, în conditiile în care sefii judetului abia ridicau 5.000 de lei. Dar, astfel de personaje sunt modele de devotament si onoare, aplaudate de personalul CJ Vaslui, desi alde Nistor au douã vile în curte, iar ca el sunt multii altii pe la Consiliu. Asa cã vechiul proverb românesc “Interesu’poartã fesu’” este extrem de actual la judet, când vine vorba de bani europeni si de proiecte plãtite gras pentru anumiti functionari.