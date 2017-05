Seful de post a scos un om din streang în ultima clipã!

Eroul din Pochidia

AJUTOR….„Veniti repede cã tata se omoarã! Si-a pregãtit funia si un scaun si vrea sã se spânzure, pe mine nu mã ascultã, salvati-l pe tata!!”, acesta a fost strigãtul disperat al bãiatului de 14 ani, cãtre politist!

ÎNGERUL VIETII…. Seful de post din comuna Pochidia a salvat un om de la sinucidere, alertat fiind chiar de fiul victimei, în vârstã de 14 ani. Bãrbatul de 42 de ani, din Pochidia, care a vrut sã-si punã capãt zilelor, tatã a patru copii, a anuntat multã lumea, chiar pânã si pe primarul comunei, cã se va sinucide, dacã nu o vor convinge pe sotia care tocmai îl pãrãsise sã se întoarcã acasã. Nu l-a luat nimeni în serios cu exceptia bãiatului sãu de 14 ani, care l-a urmãrit atent toatã ziua, iar când omul se pregãtea sã se atârne în streang, copilul a dat alarma! A sunat disperat la seful de post al Politiei Pochidia, Stefan Partene, si i-a cerut ajutorul. Politistul, care era în timpul liber, a venit într-un suflet si l-a salvat pe bãrbat, în ultima clipã. L-a gãsit pe copil disperat, tinându-l de picioare pe tatãl sãu, care se atârnase în streang, aruncase scaunul de sub el, dar copilul s-a asezat sub tatãl sãu si îl tinea în sus sã nu atârne, ca sã nu moarã. Copilul era epuizat de efort si plâns, iar seful de post a reusit, în ultima clipã, sã-i scoatã lantul din jurul gâtului si sã-l salveze! Un minut dacã mai întârzia, omul era mort! Pentru fapta sa, agentul principal Stefan Partene va fi recompensat de superiorii sãi, care sunt mândri cã au un subaltern atât de dedicat meseriei de politist.

Duminicã, 30 aprilie, a fost cât pe ce sã fie ultima zi de viatã a unui cioban din comuna Pochidia, Maricel Mihãilã, de 42 de ani. Acesta a fost pãrãsit de sotia sa, cu care are patru copii, care a luat trei dintre acestia si s-a mutat de câteva zile la pãrinti, la câteva case mai încolo de cãminul conjugal, sãtulã de injuriile si bãtãile administrate de sotul ei „iubitor”. Cu el a mai rãmas bãiatul de 14 ani, elev în clasa a VIII – a, care avea sã treacã si el printr-un soc emotional foarte puternic. Maricel Mihãilã a încercat în fel si chip sã-si aducã înapoi nevasta. N-a reusit si astfel, duminicã, 30 aprilie, acesta i-a amenintat pe sotie, pe socri, pe rude, prieteni si vecini cã, dacã nu îl ajutã sã-si convingã sotia sã se întoarcã acasã, el se omoarã. A sunat inclusiv pe primarul comunei Pochidia, Marius Ciocan, si i-a cerut ajutorul. „M-a sunat si pe mine si m-a rugat sã vorbesc cu sotia lui sã se întoarcã acasã, cã altfel el se omoarã. Eu nu am crezut cã o va face si i-am spus sã se linisteascã. L-am asigurat cã o sã vorbesc când pot cu sotia lui”, ne-a mãrturisit primarul Marius Ciocan. Singurul care l-a luat în serios pe ciobanul deprimat de plecarea sotiei a fost copilul sãu de 14 ani, elev în clasa a VIII-a la Scoala din Pochidia.

Salvat în ultima clipã din streang de politist!

Norocul lui Maricel Mihãilã a fost dragostea copilului sãu fatã de tatã si rapiditatea sefului de post, agentul principal Stefan Partene, un politist de 26 de ani, tânãr si extrem de inimos. Este singurul politist la Postul de Politie Pochidia si rãspunde oricând tuturor solicitãrilor cetãtenilor, fãrã a se da în lãturi. Asa a fãcut si duminicã, atunci când, desi era liber, a primit seara, la ora 22.00, un telefon disperat de la copilul de 14 ani al lui Maricel Mihãilã. „Veniti repede cã tata se omoarã! Si-a pregãtit funia si un scaun si vrea sã se spânzure, pe mine nu mã ascultã, salvati-l pe tata!!”, a strigat, plângând, copilul. Agentul Stefan Partene a venit într-un suflet, cu masina de serviciu, la casa lui Maricel Mihãilã si a gãsit pe copil disperat, tinându-l de picioare pe tatãl sãu, care se atârnase în streang de un lant de la cãrutã, aruncase scaunul de sub el, dar copilul s-a asezat sub tatãl sãu si îl tinea în sus sã nu atârne, ca sã nu moarã. Copilul era epuizat de efort si plâns, iar seful de post a reusit, în ultima clipã, sã-i scoatã lantul din jurul gâtului si sã-l salveze! Un minut dacã mai întârzia, omul era mort! L-a dat jos din lant, a sunat imediat la 112 solicitând ambulanta de la Bârlad, dar i s-a spus cã nu poate veni nicio ambulantã pentru cã este plecatã la un accident grav în Perieni. Agentul principal Stefan Partene a solicitat atunci sefilor sãi din Politia Bârlad, sã i se acorde permisiunea sã-l ducã pe sinucigas la spitalul din Bârlad, cu masina de serviciu, permisiune care i-a fost imediat acordatã. Astfel, Maricel Mihãilã a ajuns la spitalul din Bârlad unde a fost dus la Compartimentul de Primiri Urgente, fiind apoi internat la sectia Psihiatrie a spitalului, unde a fost imediat pus sub tratament de specialitate.

Conducerea IPJ Vaslui a fost informatã de fapta exceptionalã a politistului erou din comuna Pochidia si am aflat cã acesta va fi felicitat într-un cadru festiv pentru curajul sãu si pentru felul cum stie sã rãspundã când este nevoie de ajutor, indiferent de situatie. Felicitãri din toatã inima agentului pr. Stefan Partene!

EROUL ZILEI – Agentul principal de politie Parfene Stefan din cadrul I.P.J. Vaslui

Pe pagina de Facebook a Politiei Române, a apãrut povestea eroului de la Pochidia, la categoria „Eroul Zilei”. Iatã ce se mentioneazã:

„La data de 30 aprilie 2017, în jurul orei 21.00, în timp ce se afla în timpul liber, pe raza comunei Pochidia, seful postului de politie din comunã, agent principal de politie Parfene Stefan, a fost sunat de un adolescent de 14 ani din Satul Nou, comuna Pochidia, care i-a spus cã tatãl sãu, în vârstã de 42 de ani, intentioneazã sã se spânzure în grajdul unde se adãpostesc vitele, în apropierea locuintei lor. Politistul s-a deplasat de urgentã cu masina personalã la locul mentionat, unde a constatat cã poarta de acces era încuiatã. A procedat la fortarea acesteia pentru a putea pãtrunde în curte. Ajuns în grajd a observat un bãrbat urcat pe ieslea animalelor, având în jurul gâtului un lat ce se foloseste la atelajele hipo, acesta fiind legat în partea de sus de o grindinã a grajdului , iar pe adolescent încercând sã îl tinã pe tatãl sãu de picioare, pentru a nu cãdea de pe iesle. Politistul a intervenit prompt, a reusit sã scoatã latul de pe gâtul bãrbatului, coborându-l la sol. Deoarece bãrbatul a devenit violent, a procedat la imobilizarea acestuia. S-a solicitat interventia unui echipaj de la serviciul de ambulantã judetean Vaslui prin 112, dar i s-a comunicat cã nu sunt echipaje disponibile, fapt pentru care a solicitat ajutorul echipajelor de politie ce asigurau permanenta pe raza comunei. Echipajul de politie a sosit la fata locului si s-a cerut permisiunea ca bãrbatul sã fie transportat cu autospeciala MAI la spitalul din Bârlad, fapt care s-a si întâmplat.

„Eroul de la Pochidia”, agentul principal de politie Parfene Stefan, este absolvent al scolii de Politie ”Vasile Lascãr” Câmpina, promotia 2012, si îsi desfãsoarã activitatea în cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, la Postul de Politie Pochidia, din luna decembrie 2012. În luna martie 2017 a promovat examenul în functia de sef de post de politie al comunei Pochidia, judetul Vaslui. Felicitãri colegului nostru pentru promptitudinea si profesionalismul de care a dat dovadã!

Prima, si cea mai importantã atributie a Politiei Române – apãrã viata.”, scrie Politia Românã pe Facebook.