Selectie pentru „Generatia de aur” în handbalul românesc, la Bârlad!

PROIECT Unul dintre profesorii de educatie fizicã si sport din Bârlad, Adrian Todireasa, mare iubitor al handbalului românesc, este decis sã facã orice pentru promovarea sportului în general si a handbalului în special. Ca urmare, acesta a pus în aplicare un proiect ambitios, care se numeste „Generatia de Aur”, organizând o selectie pentru copiii din Bârlad, pentru echipele reprezentative de handbal masculin si feminin ale Scolii Gimnaziale „George Tutoveanu” din Bârlad. Pregãtirea si antrenamentele echipelor alese se va face GRATUIT, în cadrul acestui proiect ambitios al profesorului Todireasa, care doreste sã gãseascã un numãr mare de copii bârlãdeni talentati si sã-i pregãteascã pentru performantã în sport.

Proiectul se adreseazã tuturor copiilor din Bârlad, de la clasele I-IV si V-VIII, selectia desfãsurându-se în Sala de Sport a Scolii Gimnaziale „George Tutoveanu” (fosta Scoala nr.11 din zona Gãrii). Astfel, pentru copiii nãscuti între anii 2010 – 2006 (clasele I – IV), selectia are loc astãzi si mâine (18 si 19 septembrie) între orele 18.00 si 20.00, iar pentru copiii nãscuti între 2005 – 2003 (V-VIII), selectia se desfãsoarã miercuri si vineri (20 si 22 septembrie) între aceleasi ore – 18.00 si 20.00. „Proiectul acesta este de fapt o continuare a unui alt proiect de-al meu mai vechi, pe care l-am initiat încã din 2011, când am venit la aceastã scoalã (Scoala Gimnazialã „George Tutoveanu” Bârad – n.r.). Este sub formã de voluntariat si urmãresc ca obiectiv principal sã pregãtesc si sã îndrum copiii din scoala noastrã, si nu numai, spre cluburile, liceele cu program sportiv si echipele de performantã în acest frumos sport, numit handbal. Toatã activitatea se desfãsoarã pe bazã de voluntariat în cadrul Asociatiei Sportive a Scolii Gimnaziale „George Tutoveanu”, iar pentru a da un imbold pãrintilor sã-si trimitã copiii sã facã sport, pot spune cã deja ne lãudãm cu sportivi valorosi pelcati de la noi de la scoalã, în lotul national de juniori, sportivi care sunt campioni nationali, europeni, vicecampioni. De exemplu, echipele noastre de handbal de la scoalã se calificã în fiecare an la etapele judetene, unde sunt pe locul 1. În 2014 si 2016, calificare la etapa de zonã. Dar cea mai mare realizare sunt sportivii dati la cluburile de handbal renumite: amintesc pe Cãtãlin Brãescu (CSM Stiinta Bacãu), component al lotului României de juniori, medaliat cu aur, cu argint, Dragos Pãscãlin (CSM Stiinta Bacãu), medaliat cu aur la juniori II, de asemenea component al lotului de juniori II ai României, Ionut Tãnase si Adrian Matei (LPS Vaslui), care în anul scolar 2014-2015 au iesit campioni nationali, iar în anul scolar 2015-2016 au iesit vicecampioni nationali. Toti acesti copii au fost descoperiti de noi, au fost elevi ai scolii noastre si au fost inclusi prin acest proiect. Eu vreau sã continui acest proiect, sper sã fie atrasi si copiii, pentru cã am pãrinti care cer sã continuãm, în aceste vremuri, când tehnologia ne tine copiii blocati în fata telefonului, calculatorului si a televizorului. E mai usor pentru ei sã joace jocuri pe calculator sau TV decât sã facã sport. Este esential ca pãrintii sã-i atragã spre miscarea sportivã, pentru a le mãri capacitatea de a socializa, de a câstiga competitii”, a pledat prof. Adrian Todireasa pentru proiectul sãu.