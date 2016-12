Sevil Shhaideh rupe tăcerea. Prima reacție la comentariile ,,răutăcioase”

Propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru, Sevil Shhaideh, a reacționat pe Facebook la comentariile „răutăcioase”, pe care le cataloghează „fără rost”.

„Suntem 2,100 de prieteni. Va multumesc pentru sustinere si mesajele de incurajare! Am observat foarte multe comentarii rautacioase fara rost, probabil si voi va intrebati de ce nu le-am sters… Motivele sunt simple:

1) Fiecare are dreptul la replica.

2) Sunt 100% sigura ca dupa maxim un an de guvernare, acestea se vor dovedi a fi complet false.

Am incredere in mine, am incredere in oamenii care ma sustin si, cel mai important, am incredere ca noul PSD se va ridica la asteptarile tuturor romanilor!”, a scris Sevil Shhaideh, pe Facebook.

sursa: https://www.realitatea.net/sevil-shhaideh-rupe-tacerea-prima-reac-ie-la-comentariile-rautacioase_2015767.html?utm_source=Cub-Homepage&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb