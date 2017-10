Sexy Roxana, viceprimarul Barladului, prinsa cu cioara vopsita!

DE NECREZUT Roxana Miron, sexy viceprimarul municipiului Barlad a fost prinsa cu minciuna la sedinta ordinara a CLM Barlad, pe motiv de o crasa incompatibilitate. Mai mult, s-a masluit o demisie a Roxanei Miron, care a fost ante datata, pentru a fi scoasa din starea de incompatilitate, in care a fost gasita de ANI!

Pe scurt, in ordinea de zi era prevazut un punct care se referea la eliberarea din functia administratorilor Miron Roxana Madalina si Zaldea Teodora Elena, ca urmare a demisiilor acestora din Consiliul de Administratie (CA) al CUP SA Barlad. Consilierii liberali au mimat ca habar nu aveau ca viceprimarul Roxana Miron, care a intrat in CLM Barlad din luna iunie 2016, dupa alegerile locale, inca mai era administrator la SC CUP SA Barlad! Pentru ca la solicitarea trimisa catre Agentia Nationala de Integritate (ANI), raspunsul sosit a fost ca Roxana Miron se afla in stare de incompatibilitate, acum la mapa de sedinta a fost bagata pe sest o demisie din functia de administrator la CUP SA, a viceprimaritei Miron, antedatata – din 16 iunie 2016! Lucru care nu este real, ea insasi precizand primarului ca si-a dat demisia din luna noiembrie 2016, dar ca directorul SC CUP SA Barlad, Adrian Bobeica si sefa contabila nu au dat curs demisie! Reporterii Vremea Noua au surprins o discutie intre viceprimarul Roxana Feraru si primarul Dumitru Boros. Explicatiile Roxanei Miron au fost de toata jena. Ea tot incerca sa explice primarului Dumitru Boros ca si-a dat demisia inca din luna noiembrie anul trecut, ca erorile pentru netransmiterea demisiei la timp nu-i apartin. Raspunsul primarului a fost: „Mai bine taci! Ca si pana in noiembrie erai in incompatibilitate!”. Roxana Miron insa le-a spus consilierilor ca au la mapa demisia ei, care are data de 16 iunie 2016! Cum oare s-a incurcat in date, sexy viceprimarul BarladuIui? Consilierul independent, Bogdan Sarbu, a tras si el presul sub picioarele viceprimaritei. „Cred ca persoana in cauza ar fi trebuit sa nu voteze nici un proiect referitor la CUP SA pana acum, cand se retrage din CA al acestei institutii. Asa ati facut si dumneavoastra, cei din PSD, cand v-ati opus trei luni la rand ca un consilier PNL sa fie valiat, pe motiv ca devenea incompatibil”, a spus Bogdan Sarbu. Doar ANI mai rezolva aceste incurcaturi de date si de hartii masluite si antedatate!