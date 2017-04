Si-a batjocorit propria nepoatã de 13 ani si i-a fãcut un copil!

PROMISCUITATE O minorã de 13 ani din comuna Banca, satul Sârbi, provenitã dintr-o familie dezorganizatã, a fost violatã de unchiul ei, Cãtãlin Baciu, de 37 de ani, în repetate rânduri. Unchiul violator a încercat sã o violeze pe minorã prima datã în august 2015, când fata avea 12 ani, dar nu a reusit si nici nu s-a putut confirma tentativa de viol. Dar, în perioada februarie – aprilie 2016, Cãtãlin Baciu a reusit sã o violeze pe minora de 13 ani în repetate rânduri, pânã când fata a rãmas însãrcinatã. Unchiul violator, reclamat la politie de pãrintii fetei, cu totii mari amatori de alcool, a negat vehement acuzatiile, dar dupã nasterea copilului au fost fãcute teste si s-a dovedit cã el este autorul. Fapta a fost confirmatã de medicul legist, precum si de probele ADN. Cãtãlin Baciu a fost retinut de politistii Sectiei Rurale nr. 3 Banca si trimis în fata instantei bârlãdene, care l-a pus sub control judiciar, pe 20 aprilie, însã procurorul de caz a fãcut apel la Tribunalul Vaslui, Cãtãlin Baciu primind pe 24 aprilie mandat de arestare pentru 30 de zile. Culmea este cã violatorul s-a cãsãtorit între timp, acum un an, cu o femeie care are o fatã de 17 ani, iar în acest timp deja Cãtãlin Baciu a „gresit” de câteva ori patul conjugal, ajungând în patul fetei, acest lucru iscând mari scandaluri în proaspãta lui familie!!

Un bãrbat de 34 de ani, Cãtãlin Baciu, originar din zona Husi si mutat în satul Sârbi, comuna Banca, împreunã cu fratele lui si familia acestuia, a ajuns dupã gratii pe 24 aprilie, în urma comiterii unei fapte abominabile: si-a violat propria nepoatã, fata fratelui sãu, de 13 ani, câteva luni bune. De fapt, Cãtãlin Baciu a încercat sã o violeze pe fatã, care are un handicap psihic usor, încã din luna august 2015, când fata avea 12 ani, dar n-a reusit. Dupã câteva luni, din februarie si pânã în luna aprilie 2016, „unchiul” iubãret a reusit sã o violeze pe fatã, care a rãmas însãrcinatã. Fiindcã o ameninta cu moartea, ca sã nu spunã la pãrinti, fata a tãcut mâlc. Dar mama ei a observat cã fata are burta cam mare si a dus-o la medic unde a descoperit cã fata era însãrcinatã în sase luni. Au fãcut reclamatie la Sectia 3 Politie Ruralã Banca, sub acuzatia de viol. Politistii din Banca aveau cazul încã de la tentativa de viol din 2015, dar n-au putut dovedi nimic atunci, Cãtãlin Baciu negând vehement acuzatiile, precizând cã fratele lui si cumnata vor sã se rãzbune pe el. Dar, dupã nasterea copilului, care a si fost dat în asistentã maternalã, deoarece familia fetei este una cu venituri mici, s-au prelevat probe ADN, pentru a se vedea cine este tatãl bebelusului. Acum câteva zile au sosit rezultatele ADN care l-au indicat 99, 99% pe Cãtãlin Baciu ca fiind tatãl, astfel cã s-au confirmat violurile reclamate de familia minorei de 13 ani.

Judecãtorii bârlãdeni, milosi tare cu violatorii!

Pe 19 aprilie, Cãtãlin Baciu a fost retinut de politistii din Banca pentru 24 de ore. Dupã anchetarea lui au fost dovedite toate faptele, si anume tentativa de viol din 2015 si violurile din 2016, asupra minorei care acum are 14 ani. Cu probele solide din dosar, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bârlad (PJB) s-a prezentat în instantã, la Judecãtoria Bârlad, pe 20 aprilie, solicitând emiterea mandatului de arestare preventivã pentru 30 de zile pentru infractiunile comise de Cãtãlin Baciu. Dar judecãtorii bârlãdeni s-au gândit cã violatorul în cauzã nu este un pericol public si au instituit mãsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Procurorul bârlãdean a fãcut apel la Tribunalul Vaslui, iar pe 24 aprilie Cãtãlin Baciu a primit mandatul de arestare pentru 30 de zile si a ajuns dupã gratii.

Arestarea lui Baciu, salvarea fetei vitrege!

Vecinii din satul Sârbi, comuna Banca, au aflat cã în sfârsit Cãtãlin Baciu a fost arestat, ei stiind de mult ce se petrece în familia respectivã, mai ales în cea nouã a lui Cãtãlin Baciu. Pentru cã el s-a cãsãtorit recent cu o femeie care are o fata de 17 ani. Vecinii spun cã au auzit deseori scandal la el în familie, fiindcã fata de 17 ani s-a trezit de multe ori cu el în pat! Mama fetei a sãrit ca arsã la „proaspãtul” sot, dar acesta a motivat cã era beat si a gresit .. patul conjugal! Sã vezi si sã nu crezi!