Sirenele ce semnaleazã un dezastru natural nu au impresionat vasluienii

SIMULARE… Exercitiul de Înstiintare, Avertizare si Alarmare în situatii de protectie civilã – PROCIV 2017 nu prea a fost bãgat în seamã de vasluieni. Cu toate cã sirenele au rãsunat în tot judetul, majoritatea au ignorat complet semnalele de alarmã, dar sustin cã e o idee bunã si ar trebui ca oficialii sã facã campanii de informare despre aceste execitii.”Nu prea am bãgat se seamã sirenele de azi (n.r. ieri), mai mult au fost enervante. Un vecin de-al meu are doi copii sub 3 ani si cand au auzit sirenele au inceput sa plangã. Ce e drept sunt folositoare dar cred cã oamenii ar trebui sã fie mai bine informati, multi din blocul meu nici nu stiau pentru ce sunt” ne-a povesti Mihai, 29 de ani. Scopul exercitiului a fost acela de a verifica sistemul de înstiintare a populatiei care previne vasluienii în cazul producerii unui dezastru natural sau în cazul unui atac militar. În cadrul acestui execitiu au fost folosite doar 70 din cele 156 de sirene, 12 cu actiune centralizatã si 50 cu actiune manualã.

Sirenele, ce semnalau începutul exercitiului, au fost pornite în jurul orei 10.00, însotite de mesajul “EXERCITIU”. Aceast lucru a deranjat pe multi dintre vasluienii care dormeau la acea orã.”Am auzit sirenele de dimineatã la 10. Dormeam si eu linistit când colegul de apartament a început sã înjure sirenele. Mai târziu, de pe facebook, am aflat ce a fost cu exercitiul asta.” ne-a povestit Adrian, 19 ani. Spre fericirea celor de la marginea orasului volumul sirenelor nu a fost foarte ridicat, acestia putând sã se bucure de o dimineatã linistitã.”Nu am auzit alarmele pentru cã eram prea procupat sã dorm. Bine cã am aflat acum cã avem sirene, pentru cã o sa fie folositoare cand vin rusii peste noi” ne-a spus Andrei, 25 de ani. Totusi pentru cei care stiau ce reprezintã aceste sirene dar nu stiau de exercitiu, a fost un moment neplãcut.”Am venit în tarã sã sãrbãtoresc Pastele cu prietenii mei din Vaslui, fiind plecat de 5 ani în Londra cu pãrintii mei. M-am speriat foarte tare când am auzit sirenele, pentru cã mi-au adus aminte de atacul de la metroul din Londra de acum câtiva ani. Primul lucru pe care l-am fãcut a fost sã mã duc în piata din centrul orasului si sã mã uit dupã avioane, asa cum ne învãtase la scoalã. M-am calmat în momentul în care am vãzut cã cei din jurul meu ignorau sirenele si îsi vedeau de treaba lor.” ne-a povestit Ciprian, 26 de ani. În perioada 18 – 21.04.2017, la nivel national s-a desfãsurat Exercitiul de Înstiintare, Avertizare si Alarmare în situatii de protectie civilã – PROCIV 2017. Scopul acestui exercitiu a fost instruirea personalului cu atributii în domeniu de la nivelul unitãtilor administrativ teritoriale precum si verificarea stãrii de operativitate a echipamentelor de alarmare a populatiei, instalate la nivelul localitãtilor.

În ce circumstante pot auzi vasluienii, din nou, aceste sirene

Cele fecvente situatii în care este alarmatã populatia prin intermediul sirenelor, au loc pe timpul inundatiilor, când este semnalatã iminenta producerii unor viituri care sã punã în pericol viata cetãtenilor. De asemenea, sistemul de înstiintare / alarmare este utilizat în cazul producerii unor accidente în care sunt implicate substante periculoase, ruperea unor baraje hidrotehnice sau cãderea unui metorit obiectelor din atmosferã. Aceastã metodã destinatã protectiei populatiei civile poate fi utilizatã si pe timpul conflictelor armate.. (Andrei Manolachi)