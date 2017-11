Descoperire macabra, facuta sambata la Iasi. Trupul neinsufletit al unui tanar in varsta de 28 de ani a fost gasit in raul Bahlui. Cativa trecatori l-au observat si au sunat la numarul unic de urgente 112. Imediat un echipaj de Pompieri a ajuns in zona si l-a scos pe barbat din apa rece. La fata locului a ajuns si un echipaj de la Ambulanta, care nu a putut decat sa declare decesul.

Sursa: https://www.bzi.ro/socant-la-doar-28-de-ani-si-a-gasit-sfarsitul-in-cel-mai-cumplit-mod-moartea-sa-ramane-un-mister-se-poate-vorbi-despre-crima-sau-sinucidere-630495