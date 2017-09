SOCANT! Pericol de moarte la vila unui milionar din Iasi! Oricand se poate intampla o tragedie. Autoritatile dorm?

Familiile de ieseni care locuiesc pe strada Cazarmilor traiesc intr-o frica continua de fiecare data cand vin si pleaca de acasa. Oamenii sunt nevoiti sa treaca prin dreptul unui santier aflat in constructii de aproape doi ani si care provoaca o adevarata spaima in randul locuitorilor din zona din cauza pericolelor la care sunt expusi. In zona respectiva, mai precis la intersectia strazii Cazarmilor cu strada Bucur, omul de afaceri iesean Florin Dobrea, patron al firmei Rodotex, isi construieste impreuna cu mai multi asociati un domeniu imens, intins pe cateva mii de metri patrati si unde se ridica mai multe vile cu piscine, garaje si diferite anexe gospodaresti.

