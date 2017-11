Soferi petrecãreti: sase indivizi prinsi bãuti la volan

PENALI…În urma activitãtilor desfãsurate de politistii rutieri la sfârsit de sãptãmânã, au fost identificate în trafic nu mai putin de sase persoane care s-au urcat la volan dupã ce au consumat bãuturi alcoolice. Pe numele acestora, politistii au deschis dosare penale pentru conducere sub influenta bãuturilor alcoolice. Rezultatele testelor au indicat alcoolemii de la 0,15 mg/l alcool pur în aerul expirat pânã la 0,65 mg/l. Dintre toti, cel care a iesit în evidentã a fost un bucurestean de 34 de ani, prins de douã ori beat la volan, într-un interval de o orã si jumãtate. În ambele cazuri, bucuresteanul a refuzat recoltarea de probe biologice.

În urma actiunilor desfãsurate de cãtre politistii de la Rutierã în acest sfârsit de sãptãmânã, sase persoane au fost surprinse în trafic dupã ce au consumat bãuturi alcoolice. Astfel, în timp ce efectuau serviciul de supraveghere si control al traficului rutier, politistii Biroului Rutier Vaslui au procedat la oprirea lui N.Florin, de 34 de ani, din municipiul Bucuresti, care se deplasa cu autoturismul pe strada Stefan cel Mare din municipiul Vaslui. Întrucât bãrbatul emana halenã alcoolicã, a fost testat cu aparatul alcooltest. Rezultatul testãrii a indicat o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Fiind condus la spital, bãrbatul a refuzat recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Dupã aproximativ o orã si jumãtate, N. Florin a fost identificat din nou în trafic de politisti, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN 24, în afara localitãtii Muntenii de Jos. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Si de aceastã datã, bãrbatul a fost condus la spital, unde a refuzat recoltarea de mostre biologice. De asemenea, politistii rutieri au procedat la oprirea regulamentarã a unui conducãtor auto care se deplasa cu autoturismul pe raza comunei Lipovãt. Conducãtorul auto a fost identificat ca fiind P. Liviu, de 51 de ani, din municipiul Vaslui. Deoarece acesta emana halenã alcoolicã, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bãrbatul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Cel de-al treilea sofer prins la volan dupã ce a consumat bãuturi alcoolice este B. Cristian, de 42 de ani, din municipiul Vaslui. Acesta a fost identificat în trafic de politistii Biroului Rutier Vaslui, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Stefan cel Mare din municipiul Vaslui. Bãrbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, oamenii legii au identificat în trafic, pe raza localitãtii Puscasi, un tânãr de 22 de ani, din comuna Puscasi. Acesta se deplasa cu autoturismul pe raza localitãtii de domiciliu, desi anterior consumase bãuturi alcoolice. Testarea tânãrului cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care acesta a fost condus la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe strada Soseaua Bacãului din municipiul Vaslui, politistii l-au identificat pe S. Marius, de 27 de ani, din municipiul Vaslui, care s-a urcat la volanul autoturismului desi se afla sub influenta bãuturilor alcoolice. Testare bãrbatului cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducãtorului auto i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Ultimul prins de politisti a fost B. Ionel, de 48 de ani, din municipiul Vaslui. Acesta conducea un autoturism, desi avea suspendatã exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice (în prezent acesta este cercetat pentru sãvârsirea infractiunii de conducerea a unui autovehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta bãuturilor alcoolice). Testarea acestuia cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,15 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele tuturor persoanelor identificate politistii au întocmit dosare de cercetare penalã. Sunt efectuate cercetãri sub aspectul sãvârsirii infractiunilor de refuzul ori sustragerea conducãtorului de a se supune prelevãrii de mostre biologice, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de cãtre o persoanã care, la momentul prelevãrii mostrelor biologice, are o îmbibatie alcoolicã de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, respectiv conducerea unui autovehicul de cãtre o persoanã cãreia i-a fost suspendatã exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.