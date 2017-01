Şoferii pot circula fără ROVINIETĂ. Cum este posibil

Amenda pentru conducătorii auto, care nu deţin o rovinietă şi care sunt depistaţi cu camerele video, se prescrie în termen de opt luni dacă şoferul nu primeşte contravenţia de la Compania Naţională de Administrate a Infrastructurii Rutiere. Mai mult, şoferii pot fi amendaţi doar o singură dată, în cele opt luni, dacă circulă fără rovinietă.

Un şofer prins fără rovinietă anul trecut, la începutul lunii iulie, a primit procesul verbal de la Compania Naţională de Administrate a Infrastructurii Rutiere după mai bine de patru luni, scrie capital.ro. După ce achitat amenda şi a cumpărat rovinietă a întrebat dacă este posibil să fie amendat de mai multe ori pentru aceeaşi faptă în contextul în care a circulat fără a achita taxa de drum în ultimele luni ale anului.

Citeşte şi Anunţ important pentru şoferi. Tarifele rovinietei se schimbă pentru anumite categorii de maşini

„Am primit un proces verbal prin care am fost informat că la începutul lunii iulie am circulat pe drumurile naţionale fără rovinietă. Procesul verbal a fost primit abia la jumătatea lunii noiembrie am primit procesul verbal de la CNADNR. În tot acest timp, am circulat cu maşina fără să ştiu că nu am achitat taxa de drum. După ce am primit procesul verbal am achiat amenda şi am cumpărat rovinietă. Este posibil să fiu amendat de mai multe ori dacă am cumpărat rovinietă abia în noiembrie? Nu este normal să fiu prins fără rovinetă în iulie şi să primesc procesul verbal abia în noiembrie”, spune şoferul prins fără rovinietă.

Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/soferii-pot-circula-fara-rovinieta–cum-este-posibil_336452.html#ixzz4WIKGae9u