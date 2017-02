Soferul ucigas, la un pas de a fi prins!

AUTOR… Cercetãrile au dat roade. Un suspect în cazul accidentului de la Rebricea a fost dus la audieri. Politistii vasluieni au reusit sã gãseascã autoturismul implicat, în urmã cu mai bine de trei sãptãmâni, în accidentul de la Rebricea. Masina fusese ascunsã de proprietar într-un adãpost pentru animale. Chiar dacã proprietarul, o persoanã din localitatea Lunca Cetãtuii, comuna Ciurea, a încercat cã ascundã urmele accidentului, au rãmas destule probe care sã-l incrimineze: urme de sânge sub masinã sau bucata de scut ruptã. Proprietarul masinii a fost adus la audieri. Acum este doar o chestiune de timp pânã când acesta va fi acuzat de omor si fugã de la locul accidentului. Din sâmbãta în care a avut loc accidentul, politistii vasluieni nu mai au liniste pentru rezolvarea cazului de la Rebricea, acolo unde o femeie de 34 de ani a fost omorâtã de un sofer care a fugit de la locul faptei. Pentru a pune mâna pe autor, politistii vasluieni au cãutat indicii în trei judete (Vaslui, Bacãu si Iasi) si nu au avut liniste pânã nu au pus mâna pe el.

Politistii au reusit sã gãseascã autoturismul cu care a fost omorâtã o femeie în Rebricea, dar si pe proprietarul acesteia, cel care se bãnuisete cã a fugit de la llocul faptei. Oamenii legii au depistat autoturismul cãutat într-un adãpost de animale din curtea acestuia, în localitatea Ciurea, judetul Iasi. Chiar dacã a încercat sã ascundã urmele accidentului, anchetatorii au gãsit urme de sânge pe unele componente ale autoturismului si scutul spart. De asemenea, autoturismul respectiv, un Renault model ceva mai vechi, avea urme de lovituri în partea din dreapta fatã. Proprietarul a fost ridicat de acasã si adus la audieri la sediul IPJ Vaslui. “În acest moment existã o persoanã adusã la audieri, dar urmeazã ca ancheta sã stabileascã cu exactitate dacã acesta era la volanul autoturismului în momentul producerii accidentului. La finalul anchetei, se va stabili dacã persoana audiatã este si autorul accidentului petrecut pe raza localitãtii Rebricea”, a spus purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui. Cel care este bãnuit ca fiind autorul teribilului accident a fost audiat pânã târziu de cãtre anchetatori. Acestia au încercat sã smulgã o mãrturisire de la bãrbat, dar, cum nu au obtinut-o, rãmâne ca ancheta sã stabileascã adevãrul. Având în vedere cã ar fi fost gãsite urme de sânge sub masinã, mai exact pe bratele rotilor si nu numai, anchetatorii sunt obligati sã cearã analize care sã stabileascã provenienta acestuia. Pe lângã acest lucru, surse din anchetã vorbesc de faptul cã proprietarul masinii va fi pus si în fata înregistrãrilor video fãcute în acea noapte, va trebui sã explice semnele de lovituri din partea din fatã a autoturismului si bucata ruptã de scut. Chiar dacã probele indicã clar faptul cã politistii au gãsit masina care a produs accidentul, rãmâne sã se stabileascã si cine a fost la volanul acesteia. Despre proprietarul autoturismului implicat în accident se stie cã este din localitatea Lunca Cetãtuii, comuna Ciurea, iar masina a fost gãsitã ascunsã într-un grajd din curtea casei sale. Politistii au cãutat un autoturism marca Renault Megane sau Laguna, de culoare neagrã, produs între anii 1996 – 1998.

Victima a fost sfârtecatã de soferul inconstient

Detaliile accidentului petrecut în urmã cu aproximativ o lunã la Rebricea sunt demne de filme horror. Victima, o femeie de 34 de ani ce se întorcea de la magazin, a fost lovitã în plin, cu partea dreaptã a autoturismului. În urma impactului, femeia nu a fost aruncatã, ci s-a prãbusit si masina a trecut peste ea. Soferul nu a avut nicio clipã intentia de a frâna sau de a evita impactul si a trecut peste ea ca peste un câine. “Nu am descoperit, la locul faptei, nici mãcar un centimetru de urmã de frânare. Soferul a lovit victima, a trecut peste ea si si-a continuat, fãrã nicio remuscare, drumul. Am gãsit corpul acesteia sfârtecat, pur si simplu, dupã ce a trecut cu rotile peste ea si a a tãvãlit-o sub masinã”, spun aceleasi surse din anchetã. Victima provine dintr-o familie modestã. Veniturile constau în alocatiile celor doi copii, o fetitã de 12 ani si una de 14 ani, si ajutorul social.