Solista moldoveancã Anisoara Puicã, dar si trupa Talisman, vin la ziua satului Mãrãseni

PETRECERE… Sãrbãtoare mare, de Sf. Dumitru, în satul Mãrãseni, din comuna Stefan cel Mare. Cei 1.600 de locuitori de aici sunt invitati sã petreacã pe cinste, la hramul satului, care se tine în fiecare an de Sf. Dumitru. Primul eveniment care se va petrece de ziua satului Mãrãseni, începând cu ora 12.00, va fi sfintirea Cãminului Cultural, o clãdire nou-noutã, construitã cu fondurile Companiei Nationale de Investitii. Dupã acest eveniment, de la ora 17.00, începe petrecerea în aer liber, pe o scenã improvizatã în centrul satului. Pentru a le oferi o searã de neuitat celor din Mãrãseni, majoritatea dintre ei locuind sau având servicii în Vaslui, primãria si Consiliul Local vor aduce la sãrbãtoarea satului nume cunoscute din lumea artisticã: trupa Talisman, cunoscuta cântãreatã moldoveancã Anisoara Puicã, solista Silvia Ene, dar si fanfara de la Valea Mare.

Dacã vremea va fi potrivnicã – anul trecut, de Ziua satului Mãrãseni a plouat în continuu – primarul Mihai Moraru spune cã întregul concert se va tine în Cãminul Cultural, care are în jur de 100 de locuri si sistem de sonorizare, pentru un concert în cele mai bune conditii. “Avem tot respectul pentru oamenii satului Mãrãseni, un sat situat la câtiva kilometri de Vaslui, la fel cum respectãm si locuitorii celorlalte sate componente. Pentru a ajunge la inaugurarea acestui cãmin cultural, a fost nevoie de multe drumuri la Bucuresti, de fonduri foarte importante de la CNI, iar acum, când am ajuns la acest moment de sãrbãtoare, putem spune cã am reusit tot ce ne-am propus”, a spus primarul Mihai Moraru.

Locuitorii Mãrãseniului vor avea gaze naturale, cel mai probabil din 2018

De ziua satului, cei din Mãrãseni primesc si o veste bunã. Situat la 4-5 km de Vaslui, satul va beneficia de gaze naturale, dacã proiectul depus de primãrie la Ministerul Energiei primeste undã verde. “Vom vedea ce solutie se gãseste, fie conectarea la conducta Vasluiului, de la Cismeaua Moldovencei, fie instalarea unui SRM la intrarea în sat. Noi am fãcut tot ce a tinut de primãrie, am obtinut avizele de la ANRE, iar dosarul este depus la minister, care trebuie sã organizeze licitatia. Problema pe care o ridic eu – si ca mine sunt multi alti primari din tara aceasta – ar fi ca Guvernul sã modifice legea, astfel încât UAT-urile sã organizeze licitatia, pentru cã lucrurile se miscã foarte greu la Bucuresti. Vom vedea dacã putem sesiza problema aceasta la persoanele competente, cert este cã instalarea gazelor naturale ar putea salva mari suprafete de pãdure”, spune primarul de la Stefan cel Mare.