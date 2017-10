Somatie publicã: episcopul desfrânat sã pãrãseascã palatul!

RIDICOL… Reprezentantii Patriarhiei au ajuns sã se roage de pidosnicul Corneliu Onilã sã pãrãseascã palatul episcopal de la Husi! Pe un post national de televiziune, purtãtorul de cuvânt al BOR i-a cerut public fostului Episcop XXX, “sã înteleagã situatia si sã nu mai amâne pãrãsirea spatiului locativ ocupat, în prezent, la Husi”. Este dovada faptului cã Onilã nu vrea în ruptul capului sã se urneascã din luxul în care era convins cã va trãi o viatã. Preotii din zonã asteaptã cu nerãbdare însã venirea noului Episcop, cãruia au multe sã îi spunã, mai ales cã li s-a transmis vorbã cã PS Ignatie Trif (Muresanul) vrea neapãrat sã stea de vorbã cu fiecare preot în parte, când va ajunge la Husi.

Corneliu Onilã rãmâne nesimtit pânã la capãt! Desi stie bine cã peste câteva zile (pe 22 octombrie 2017) va veni la Husi pentru întronizare noul Episcop, acesta continuã sã stea ca un îndãrãtnic în palatul semet, pe care si l-a clãdit în curtea Catedralei Episcopale. Se prevaleazã de o mincinoasã procedurã de predare-primire si continuã sã o facã pe-a stãpânitorul Eparhiei. Preotii locului au avut luni sedinta lunarã la Protoieriei, unde, tot cu fricã, au susotit despre asta. “Nouã tot ne este fricã, cãci are sustinere prea mare, dacã i se spune sã plece, este rugat, dar el nu vrea si nu are nimeni ce îi face. Tot spune cã predã! Dar ce predã si cui, dacã noul Episcop nu a venit încã? Tot din cauza lui nu vine, cãci stie situatia si este prea de bun-simt, ca sã stârneascã scandal si animozitate, chiar de la început. Preasfintia Sa ar fi venit, dar cât este el aici, nu vine. Ar trebui ca el sã plece, sã se poatã face curãtenie, pânã când vine noul Episcop. Am vãzut si eu la televizor, pe B1 TV, cum reprezentantul Patriarhiei îl ruga public pe Onilã sã plece. Noi nu întelegem de ce este rugat si nu i se spune sã plece, efectiv. Ceva este la mijloc”, a declarat unul din cei 25 de preoti, cãrora fostul Episcop Onilã le-au sustras documentele de studii din dosare, ca sã le dea bani mai putini la salarii.

“Trei ani de zile sã ai salariul mult diminunat pe baza unei hotii”

Preotii din zona Husi spun cã au atât de multe sã îi spunã noului Episcop, încât vor aseza totul într-un memoriu. “Noi vrem sã fim toti uniti, ca sã încercãm sã ne recuperãm drepturile salariale furate si actele sustrase de la dosare. Pe noi ne-a afectat nu doar la salarii, ci si la pensie, la orice. Trei ani de zile sã ai salariu mult diminuat pe baza unei hotii, nu se poate. Ar fi o variantã sã mergem la instantã, dar sperãm sã rezolvãm aici, cu ajutorul noului Episcop”, spun preotii.

“Preotesele noastre erau curve, nespãlate si proaste”

“Noi am avut luni adunarea la Protoierie, dar sã stiti cã nouã nu ni s-a spus nimic despre lumânãri si vin pentru vânzare. Dacã s-a fãcut asta la Vaslui, noi nu stim. Noi între noi am vorbit doar despre ce va fi si avem sperantã mare la noul Episcop. Am primit doar vorbã cã Preasfintia Sa vrea sã stea de vorbã cu fiecare din noi, în parte. E mare lucru! Pe noi, Onilã nu ne asculta. Nu avea nevoie de noi, cei care mai gândim. Era în jur cu câtiva ca si el, asa-zisi consilieri, si nu mai avea nevoie de ceilalti preoti. Am vrea ca noul Episcop sã facã schimbãri totale la Eparhie, cãci cei de acolo au stiut si au fost de acord cu toate abuzurile lui Onilã. Au stiut despre imoralitate, despre asuprire, despre abuz. Si au ascuns, fãcându-se pãrtasi. Au fost acolo, când noi, preotii de parohii, am suferit. Au auzit si ei cum asa-zisul “Preasfintit” ne fãcea preotesele curve. Pentru el, preotesele noastre erau curve, nespãlate si proaste. Spunea asta cu voce tare, ca o formã de umilintã în plus. Nu puteam spune nimic noi. Am îndurat multe, nu doar ca preoti, ci si ca oameni”, mai spune preotul.