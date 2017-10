Sorin Chelmu, cetãtean de onoare al comunei Suletea

DECERNARE…Ziua Recoltei de la Suletea i-a readus fatã în fatã pe doi “specialisti” ai agriculturii românesti, ministrul Agriculturii Petre Daea, dar si pe vasluianul Sorin Chelmu, fost secretar al Guvernului si în trecut, pentru o perioadã destul de lungã, secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Ultimul a fost distins cu titlul de cetãtean de onoare al comunei Suletea pentru sprijinul constant oferit administratiei de aici.

Sorin Chelmu, fostul secretar al Guvernului, a fost invitat de onoare la Ziua Recoltei de la Suletea, alãturi de ministrul agriculturii, Petre Daea. Vasluian la origine, acesta este legat de comunitatea din Suletea fiindcã de aici si-a ales sotia. Acum profesor universitar la Universitatea Bioterra, acesta stã departe de viata politicã dupã ce ani buni a fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, iar în Guvernul Ciolos, secretar general al Guvernului. Începând de ieri acesta îsi mai adaugã încã un titlul la bogata sa colectie, si anume cel de cetãtean de onoare al comunei Suletea. Titlul a fost acordat la initiativa primarului Ciprian Tamas si urmeazã ca în prima sedintã de Consiliu Local proiectul sã fie pe ordinea de zi. “Cât a fost ministru sau secretar de stat, la dumnealui eu am gãsit mereu o usã deschisã. A fost ambasada noastrã, a suletenilor, la Bucuresti. Pot spune cã astãzi datoritã dumnealui avem în comunã peste sase kilometri de asfalt. Stiu cã aceastã declaratie mã poate trimite direct la DNA, dar trebuie sã fiu corect fatã de acest om si sã spun realitatea. Dumnealui ne-a oferit consultanta necesarã ca noi sã rãzbim, sã depunem proiectele la timp pentru finantare si nu a fãcut nici trafic de influentã si nici concurentã neloialã. Fiindcã cine-i bãtea în usã îi ajuta indiferent cã era din Vaslui, Ardeal sau Oltenia. Dar e important sã ai un om care sã te încurajeze, sã-si spunã cã numai cu bani europeni reusesti sã modernizezi comunitatea. Si ca o realizare personalã, astãzi la Murgeni avem un centru APIA nou, datoritã lui. Acesta este motivul pentru care noi i-am oferit titlul de cetãtean de onoare al comunei”, a declarat primarul.

Sorin Chelmu a primit titlul chiar de la fostul sãu profesor, Anton Cain

Sorin Chelmu a fost luat prin surprindere. Nu stia cã va fi desemnat cetãtean de onoare al comunei Suleatea. Placheta i-a fost înmânatã chiar de fostul sãu profesor de anatomie, foatul director al liceului Agro-industrial Murgeni, Anton Cain. Iatã ce a declarat acesta la cald, dupã nominalizare: “În primul rând, mã onoreazã faptul ca sunt cetãtean de onoare într-o comunitate din judetul unde m-am nãscut, am crescut si m-am format profesional. Suletea e o comunã de exceptie, iar faptul cã titlul l-am primit din partea profesorului meu de liceu mã onoreazã. Vã dau cuvântul meu de onoare cã nu am stiut nimic de dinainte si m-a surprins total nominalizarea. Am fost invitat la Ziua Recoltei si nu mã gândeam cã voi primi aceastã distinctie. Când profesorul meu de Anatomie m-a chemat pe scenã emotiile au fost mari. Astãzi nu as fi ce sunt fãrã educatia primitã de la acest senior al învãtãmântului din judetul Vaslui. Am amintiri plãcute din liceu. Mi-aduc aminte cã dânsul avea la masinã numãrul 223, astea erau si notele pe care noi le luam la materia pe care o preda. Dumnealui venea la clasã cu o cutie cu oase. Le arunca într-o altã cutie si tu trebuia sã le observi din zbor si sã spui ce tip de os era si de la ce specie. La un moment dat am fãcut rost de cheia de la laborator, m-am uitat în acea cutie buclucasã si am învãtat toate oasele pe de rost. La lectie am luat o notã mare. Anatomia învãtatã în liceu la Murgeni a fost de referintã. M-a ajutat enorm în primul an de facultate. Cine nu trecea examenul de Anatomie era zero. Nu mai termina facultatea. Asa cã îi multumesc si acum acestui exceptional profesor si suletenilor care m-au fãcut cetãteanul lor de onoare, dupã ce, cu multi ani în urmã, mi-au dat si o sotie.”