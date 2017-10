Sotia subsecretarului de stat Traian Petcu, condamnatã la închisoare cu suspendare!

INCONSTIENTÃ…Alexandra Petcu a urcat bãutã la volan, cu o alcoolemie de peste 1,7 la mie si a provocat un accident rutier, punând în pericol viata celor trei copii care se aflau în autoturism.

PEDEAPSÃ DURÃ Alexandra Petcu, sotia unui membru marcant al PSD Bârlad, Traian Petcu, subsecretar de stat si vicepresedintele Autoritãtii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), a fost condamnatã la un an si patru luni închisoare cu suspendarea executãrii pedepsei. Alexandra Petcu a fost prinsã pe 14 februarie, de politistii rutieri din Bârlad, într-o ipostazã mai putin demnã pentru o femeie: bãutã rãu la volan. Ea a comis un accident, fãrã victime, soldat doar cu pagube materiale. Aceasta îi avea si pe cei trei copii în masinã cu ea. Pedeapsa stabilitã de judecãtorii bârlãdeni nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel. Apropiatii spun cã Alexandra Petcu, care este cadru didactic, trãieste o adevãratã dramã. Sotul ei, Traian Petcu, ar însela-o cu o tânãrã sperantã a politicii pesediste bârlãdene! De altfel acesta în ultima perioadã s-a îndepãrtat de familie, el stã în Bucuresti, având functia de vicepresedinte ANSVSA, împreunã cu aceastã domnisoarã care este studentã.

Judecãtorii bârlãdeni s-au pronuntat sãptãmâna trecutã, pe 10 octombrie, în dosarul penal privind pe sotia vicepresedintelui ANSVSA, Traian Petcu, membru marcant al PSD Bârlad. Alexandra Petcu a primit o pedeapsã foarte durã, un an si patru luni închisoare cu suspendarea pedepsei, pentru cã pe 13 februarie, cu o zi înainte de Sf. Valentin, când toate cuplurile tinere sãrbãtoresc iubirea (Valentine’s Day), a comis un accident de circulatie, iar când politistii au pus-o sã sufle în alcooltest, acesta a indicat o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, alcoolemia în acest caz fiind peste 1,7 la mie alcool în sânge. Cu mult peste limita legalã, fapta sa fiind consideratã infractiune de cãtre codul penal. Iatã ce pedeapsã a primit Alexandra Petcu: „Stabileste pedeapsa de 1 an si 4 luni închisoare în sarcina inculpatei Petcu Alexandra, sub aspectul sãvârsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Amânã aplicarea pedepsei închisorii de 1 an si 4 luni pe un termen de supraveghere de doi ani de la data rãmânerii definitive a prezentei hotãrâri.”, au decis judecãtorii bârlãdeni. Hotãrârea nu este definitivã, ea putând fi atacatã cu apel în timp de 10 zile de la comunicare. Pânã acum sentinta nu a fost atacatã cu apel.

Vã reamintim cã, pe 13 februarie, la orele 20.45, Alexandra Petcu, sotia lui Traian Petcu, fostul director executiv al DSVSA Vaslui, membru al PSD Bârlad, fost candidat la Camera Deputatilor si fost viceprimar al Bârladului, a fost prinsã de politistii rutieri din Bârlad într-o ipostazã mai putin demnã pentru o femeie: bãutã rãu la volan, a comis un accident, fãrã victime, soldat doar cu pagube materiale. Culmea este cã avea si cei trei copii în masinã cu ea. Sotul ei, Traian Petcu, sosit imediat la fata locului, a certat-o rãu de tot, însã nimeni nu bãnuieste de ce o femeie tânãrã, frumoasã, împlinitã, cu trei copii superbi si cu o fumoasã carierã didacticã, a ajuns sã bea si sã-si punã copiii în pericol. Drama prin care se pare cã trece Alexandra Petcu ar fi de naturã sentimentalã: sotul ei, Traian Petcu, spun apropiatii, o însalã cu o tânãrã sperantã a politicii pesediste bârlãdene! Acesta este în prezent la Bucuresti, unde are functie de subsecretar de stat, fiind vicepresedintele ANSVSA. Este si fiul medicului Traian Petcu, membru marcant al PSD Bârlad si el, care a fost ani de zile managerul spitalului bârlãdean, sub conducerea lui fiind externalizate serviciile de preparare a hranei (bucãtãria), spãlãtorie si imagisticã medicalã, în favoarea omului de afaceri Dan Dobrovolschi, lucru care a adus spitalului bârlãdean în prag de colaps financiar de mai multe ori. Se pare cã, asa cum ne-au precizat unele surse din familie si din PSD, Alexandra, o femeie superbã si extrem de talentatã, o mamã care-si iubeste copiii foarte mult, trece printr-o dramã familialã. Gurile rele spun cã Traian Petcu trãieste o poveste de dragoste cu una din tinerele pesediste ale organizatiei, priceputã la … toate, actualmente studentã în Bucuresti. Se spune cã Traian Petcu ar fi extrem de apropiat de tânãra studentã si cã ar avea închiriat un apartament în Bucuresti, unde stã cu ea, îndepãrtându-se de sotie si copii din ce în ce mai mult.

