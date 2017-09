Spaima satului Popeni, din nou în libertate: se reia procesul de furt!

INCREDIBIL Sentintele date de judecãtorii bârlãdeni în cazurile de furturi serioase, unele chiar cu tâlhãrii, nu înceteazã sã ne uimeascã! În cazul din satul Popeni, comuna Zorleni, politistii din comunã s-au chinuit si l-au prins pe Marian Dumitru Zlãtaru (foto), dovedind cã acesta a furat de vreo opt ori, producând victimelor sale o pagubã de peste 12 000 de lei, însã sentinta datã ieri de judecãtori este noaptea mintii: se reia procesul, iar el, hotul si tâlharul, este pus în libertate, dupã ce avea instituit controlul judiciar! Politistii care au muncit la acest dosar sunt … înfrânti de deciziile soc ale judecãtorilor bârlãdeni!

Marian Dumitru Zlãtaru, de 19 ani, din satul Popeni, comuna Zorleni, a speriat satul cu furturile sãvârsite în ultimul an. Nu mai putin de opt plângeri au fost înregistrate de politistii Postului de Politie Zorleni, din 2016 pânã în 22 martie a.c, pãgubitii reclamând cã li s-au spart locuintele si le-au fost furati banii, telefoanele, aparaturã electricã, etc. Paguba adusã sãtenilor se ridicã la peste 12 000 de lei. Pe 23 martie, Marian Dumitru Zlãtaru a primit mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile, fiind introdus în arestul IPJ Vaslui. Hotul, dacã nu are paginã de Facebook, parcã nu existã, iar Zlãtaru nu face exceptie: si-a fãcut publicã ocupatia pe pagina sa de socializare, unde precizeazã cã lucreazã ca “maneger la furturi” si ca a învãtat la Facultatea Vietii! Asta ca nimeni sã nu se mai îndoiascã de faptul cã el nu-i prostul satului, pardon, hotul satului! Cu surle si trâmbite! Totusi, iatã cã cineva s-a îndoit: judecãtorii bârlãdeni! Iatã ce sentintã au dat ieri, în dosarul privind furtul calificat, dupã ce Zlãtaru a primit arest la domicilui în luna mai, iar apoi, în august, control judiciar, judecãtorii fiind blânzi cu el, cã nu suporta arestul probabil. „Revocã mãsura preventivã a controlului judiciar luatã fatã de inculpatul Zlãtaru Marian-Dumitru, prin încheierea din data de 17.08.2017, definitivã la data de 20.08.2017, pronuntatã de Judecãtoria Bârlad în dosarul nr. 2884/189/2017/a3. Repune cauza pe rol si stabileste termen de judecatã la data de 19.10.2017 pentru când se citeazã inculpatii, pãrtile civile si persoana vãtãmatã.”, este decizia judecãtorului bârlãdean care a fost datã ieri, 20 septembrie. Incredibil, dar adevãrat!

Vã reamintim cã lucrãtorii Postului de Politie Zorleni, împreunã cu politistii de la Sectia 3 Politie Ruralã Bârlad, au desfãsurat activitãti specifice, reusind sã probeze activitatea infractionalã a unui tânãr de 19 ani, Marian Dumitru Zlãtaru, din satul Popeni, comuna Zorleni. Acesta, în perioada 2016 – martie 2017, a comis nu mai putin de opt spargeri din locuinte, în satul Popeni, de unde a furat bani, telefoane, bijuterii, diverse bunuri – pe care le-a vândut la diverse persoane din localitate. Politistii din Zorleni, care aveau toate reclamatiile înregistrate cu Autor Necunoscut, au reusit sã gãseascã probe solide împotriva lui Marian Zlãtaru, inclusiv înregistrãri ale camerelor de supraveghere din câteva case. A fost identificat, iar pe 22 martie a fost retinut, audiat si apoi dus în arestul IPJ Vaslui pentru 24 de ore. Pe 23 martie a fost prezentat la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bârlad, unde a fost anchetat de procurorul de caz. Faptele lui Marian Zlãtaru au pãgubit opt familii de peste 12 000 de lei. Politistii au reusit recuperarea a peste 50% din prejudiciu, mai precis fiind gãsite telefoanele si diverse bunuri furate, pe care Zlãtaru le-a vândut unor oameni din Popeni, fãrã sã le spunã cã sunt furate. Individul opera clasic: pândea casele oamenilor, iar când acestia plecau, intra prin efractie si “culegea” tot ce putea. A luat chiar si câteva camere de supraveghere în speranta cã nu va fi înregistrat când “lucreazã”, însã nu le-a gãsit pe toate, unele scãpând de ochiul vigilent al hotului si oferind astfel probe anchetatorilor. Probele aduse de politistii din Zorleni, care s-au ocupat de anchetã, au fost solide, iar procurorul de caz l-a prezentat pe Marian Zlãtaru în fata judecãtorului de drepturi si libertãti cu propunerea de emitere a unui mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile. Instanta de judecatã si-a însusit propunerea Parchetului Bârlad si a emis mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile pe numele lui Marian Zlãtaru.

Între timp, ori s-a schimbat judecãtorul, ori procurorul de caz a iesit la pensie si a luat cu el dovezile din dosar, pentru cã este absolut inexplicabilã punerea în libertate a acestui hot notoriu, precum si repunerea pe rol a acestui dosar. Este de asemenea si o sfidare crasã a pãgubitilor si a politistilor care au muncit serios sã strângã probele necesare condamnãrii infractorului.