Spitalul Județean Bacău a dat în judecată un medic de la Maternitate

Conflictul dintre unitatea medicală județeană și medicul de la Maternitatea Bacău este în acest moment pe rolul instanței de judecată. Spitalul nu dorește decât să își recupereze prejudiciile suportate până acum drept daune morale, dar și pe cele ulterioare, într-un dosar în care doctorul în cauză a fost condamnat definitiv. Sumele se ridică la circa 80.000 lei. De cealaltă parte, chiar dacă procesele penale s-au finalizat, medicul este sigur că își va dovedi nevinovăția.

Totul a pornit din momentul în care Parchetul Judecătoriei Bacău a dispus, în 2014, trimiterea în judecată a dr. O.G.B., sub acuzaţia de neglijenţă în serviciu. „În calitate de medic în cadrul Secţiei Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, şi-a încălcat atribuţiile de serviciu prin îndeplinirea lor în mod defectuos cu ocazia tratării pacientei C.

Elena Cătălina prin întârzierea nejustificată a intervenţiei chirurgicale de cezariană, încălcare care a avut ca urmare o vătămare importantă a intereselor legale ale părţilor vătămate C. Elena Cătălina şi C. Marius Sebastian concretizată în faptul că fătul de sex bărbătesc a fost născut mort la data de 31.07.2010”, se arată în rechizitoriu. Pe 27 iulie 2010, Elena Cătălina C. a fost internată la Secţia Obstetrică – Ginecologie I din cadrul SJU Bacău, cu diagnosticul „sarcină 39 săptămâni, făt viu”, conform foii de observaţie întocmită de dr. O.G.B., medicul în grija căruia a fost pe toată durata sarcinii. Femeia a povestit în instanţă că în acea zi a intrat în travaliu, a început să se simtă rău şi să sângereze şi din acest motiv a decis să meargă la spital.

