Statul promite 200 de mii de lei pentru întreprinderile mici

Noi oportunitãti pentru antreprenorii vasluieni

INVESTITII…Secretarul de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenori, Hary Ilan Laufer si Adrian Mladinaru, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, au venit în vizitã la Vaslui pentru a prezenta programul Start-UP Nation. Acesta face parte din strategia de guvernare a Guvernului Grindeanu si are ca scop ajutarea companiilor mici pentru a crea noi locuri de muncã. “Acest program este un pilon al programului de guvernare, venind în ajutorul micilor întreprinzãtori. Dorinta noastrã este ca Start-Up Nation sã fie un vector important atât pentru întreprinzãtorii care sunt deja stabiliti pe piatã, dupã 90’, dar si pentru tinerii care vin din spatele acestora”, a explicat Adrian Mladinaru. Acesta a mai adãugat cã e cel mai important aspect al dezvoltãrii economice, astfel prin acest program întreprinzãtorii vor avea acces la diferite workshop-uri, cursuri, dar si la programe de consultantã. “De anul viitor vom încerca sã implementãm cursuri de antreprenoriat în fiecare centru universitar din tarã si sperãm cã tot din 2018 vom reusi sã deschidem primul liceu dedicat atreprenoriatului. Scopul final al acestui program este sã aducem înapoi românii plecati în strãinãtate”, a mai adãugat secretarul de stat. Astfel, aproximativ 10 mii de antreprenori ar putea obtine 200 de mii de lei nerambursabili pentru deschiderea afecerilor.

Cu o întârziere de aproximativ 10 ani, statul român se pregãteste sã implementeze primul program menit sã ajute antreprenorii mici în speranta cã vor crea noi locuri de muncã si vor aduce înapoi românii plecati în strãinãtate. “Prin acest program dorim sã înlesnim intrarea micilor intreprinderi în mediul de afaceri. Primul punct al planului pentru atingerea acestui scop este atins prin Legea preventiei. Aceastã lege a fost realizatã de un grup de lucru format din cele 15 ministere si toate institutiile cu abilitate de control din tarã. Aceastã lege are rolul de a proteja companiile, în cazul descoperirii unor nereguli acestea sã aibã dreptul la o a doua sansã. În momentul de fatã sunt acoperite peste 300 de contraventii de aceastã lege si, totodatã, dorim ca legea sã se aplice cu o anumitã continuitate si egalitate, având în vedere faptul cã în zone diferite ale tãrii aceleasi sanctiuni erau pedepsite în mod diferit.”, a declarat secretarul de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antrepenori, Hary Ilan Laufer. Pe scurt, conform Legii Preventiei, companiile gãsite cu nereguli vor avea o perioadã de remediere de 90 de zile, dupã care vor fi supuse la un nou control. Antreprenorii, conform legii, vor putea beneficia de o astfel de portitã de scãpare doar o datã la trei ani de zile. Al doilea punct, conform secretarului Hary Ilan Laufer, pentru usurarea dezvoltãrii micilor afaceri, este debirocratizarea sistemului pentru ca antreprenorii sã îsi îndrepte mai mult atentia asupra afacerilor. Acest lucru va fi realizat prin crearea unor departamente de debirocratizare în fiecare Minister. Un alt pas prezentat de secretarii de stat, în cadrul întâlnirii de ieri, este reducerea numãrului de taxe fiscale si parafiscale la 50 si implementarea unui sistem de plãtire a taxelor pe o platformã online. De asemenea, în planul de guvernare se urmãreste reducerea mãririi plafonului de încadrare a micilor întreprinderi de la 100 de mii de euro la 500 de mii de euro si reducerea taxelor pe dividente. Astfel, la companiile cu o cifrã de afaceri sub 100 de mii de euro taxa pe dividente va fi de 0%, iar pentru cele peste 500 de mii de euro, taxa va scãdea cu 6 procente, de la 16% la 10%.

Ce scopuri are programul si ce rezultate sunt asteptate

Conform secretarilor de stat Hary Ilan Laufer si Adrian Mladinaru, principalul obiectiv al acestui program este crearea unor noi locuri de muncã si reducerea numãrului de companii ce se închid anual la noi în tarã. “Fatã de anul trecut, observãm o crestere a întreprinderilor care rãmân deschise fatã de cele care se închid. Mai exact, 35 de mii versus 22 de mii. Acest lucru ne îndeamnã sã continuãm traseul pe care mergem acum”, a explicat secretarul Hary Ilan Laufer. Programul în sine are patru obiective ce se doresc a fi atinse în urmãtorii trei ani: crearea a 10 mii de start-up-uri pe an, crearea a peste 20 de mii de locuri de muncã pe an, dezvoltarea sectoarelor economice prioritare si cresterea nivelului de competitivitate pe piata nationalã si internationalã. În realizarea acestor obiective statul român va investi peste 1,7 miliarde de lei în perioada de trei ani în care se va derula programul. Astfel cã în acest buget vor intra majoritatea cheltuielilor întreprinderilor: echipamente, masini, utilaje, instalatii, aparaturã, instrumente de mãsuri si control si software aferente; active noncorporale cum ar fi salarii, chirii, spatii de lucru si pagini web; echipamente IT, aparaturã birocraticã, mobilier, sisteme de protectie , instalatii de economisire energie, TVA nedeductibil pentru neplãtitorii de TVA, cursuri de antreprenoriat si consultantã. Aceste cheltuieli vor intra în bugetul de 200 de mii de lei la care antreprenorii vor putea aplicã de la sfârsitul lunii mai a anului 2017.

Iatã cum vor putea obtine antreprenorii aceste fonduri

Cei interesati sã aplice pentru aceste fonduri vor putea aplica pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antrepenori, unde vor primi informatii despre modul în care vor putea aplica în detaliu. Pe scurt, cei interesati vor trebui sã îsi înscrie planul de afaceri pe site-ul Ministerului, proiect care va fi supus unei evaluãri, pragul de acceptare fiind între 50 si 100 de puncte. Punctele vor fi acordate pentru 5 categorii: domeniul de activitate (între 25 si 40 de puncte), locuri de muncã nou create (între 20 si 25 de puncte), categorii de angajatI (între 20 si 25 de puncte), tipuri de cheltuieli (dacã numãrul echipamentelor noi achizitionate va fi mai mare de 50% proiectul va primi 10 puncte), iar dacã investitia are un caracter inovativ va primi 5 puncte. Planul de afaceri va trebui sã continã: informatii generale, viziune si strategie, resurse umane si activitate curentã, prezentarea proiectului, analiza pietei, proiectii financiare si justificarea finantãrii proiectului. (Andrei Manolachi)