Student din Iași, de 21 de ani, „născut a doua oară“. Mama lui i-a donat un rinichi!

Un tânăr de doar 21 de ani a primit şansa la o nouă viaţă chiar de la mama sa, în vârstă de 48 de ani, care i-a donat unul dintre rinichi. Transplantul a fost realizat zilele acestea la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon“, în cadrul Compartimentului de Transplant Renal, fiind cel de-al treilea transplant efectuat în acest an, şi cel de-al doilea din acest an de la un donator viu.

Băiatul, care este şi student al unei universităţi din Iaşi, a fost diagnosticat cu insuficienţă renală acum doi ani şi jumătate, iar din luna octombrie a anului trecut făcea şedinţe de dializă de trei ori pe săptămână la unul dintre centrele din Iaşi, moment în care s-au început şi demersurile pentru transplant.

„Intervenţia care a durat câte patru ore pentru fiecare, donator şi primitor, a decurs fără incidente. Cei doi sunt în stare bună, iar în momentul de faţă se recuperează după operaţie. Pentru primitor recuperarea va dura aproximativ două săptămâni, iar mama care a donat va putea pleca acasă într-o săptămână“, a precizat dr. Ionuţ Nistor, medic specialist nefrolog şi purtător de cuvânt al unităţii medicale.

Înainte de intervenţie s-au făcut o serie de teste pentru ca medicii să se asigure că nu există niciun risc şi că donatorul are o stare de sănătate foarte bună.

„În cazul transplantului de la un donator viu, presiunea asupra echipei chirurgicale este mai mare, însă intervenţia este mai puţin complicată, deoarece transferul organului transplantat este imediat, nu durează câteva ore ca în cazul transplantului de la un donator cadaveric“, a explicat dr. Ionuţ Nistor.

