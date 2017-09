Studentul terorist de la Iasi sustine ca s-a vindecat. In urma cu patru ani ameninta cu detonarea unei bombe intr-o universitate, iar acum vrea inapoi in societate

Oliver Stan a intrat, in urma cu patru ani, intr-o sala de curs a Facultatii de Electonica si Telecomunicatii din cadrul Universitatii Tehnice din Iasi, acolo unde unde se aflau patru cadre didactice si 41 de studenti care sustineau examenul de licenta. Barbatul, care avea in spate un rucsac, a inceput sa strige ca va detona o bomba, cerand sa vina Politia.

Oliver Stan, barbatul care a incercat in urma cu patru ani sa detoneze o bomba intr-o sala de curs a Facultatii de Electronica din Iasi, sustine ca s-a vindecat si a solicitat intreruperea tratamentului medical pe care il urmeaza la Spitalul “Padureni – Grajduri”, in speranta ca va deveni un om liber. Oliver Stan a fost in 2013 la un pas sa provoace o tragedie, dupa ce a amenintat ca detoneaza o bomba in incinta unitatii de invatamant, insa a fost oprit la timp. Barbatul a fost internat in Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta „Padureni-Grajduri”, judetul Iasi, acolo unde se afla si in prezent.

