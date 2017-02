Supãrare la Negresti: “dacã nu se rezolvã, vom protesta pe bloc”

MANIFEST… Un bãrbat din Negresti a anuntat cã va protesta astãzi în fata Primãriei din oras pentru cã, spune el, îi este încãlcat “dreptul de a trãi decent”. Ungureanu Constantin solicitã autoritãtilor locale sã racordeze locuinta socialã în care trãieste la reteaua de gaz, întrucât nu are niciun venit si nu beneficiazã de niciun ajutor de cãldurã. Primãria Negresti i-a rãspuns cã nu sunt fonduri suficiente pentru acest lucru, fapt ce l-a determinat pe bãrbat sã cearã o autorizatie de protest. Cererea i-a fost aprobatã doar pentru câteva ore, astãzi, în intervalul orar 13:00-16:00. Bãrbatul anuntã cã dacã primãria nu îi va prelungi autorizatia de protest, asa cum a cerut, va urca pe bloc pentru a protesta si va intra în greva foamei.

Constantin Ungureanu acuzã autoritãtile locale de “umilintã prin infractiuni precum abuz în serviciu, neglijentã si fals în acte – acuzatii aduse prin îngrãdirea drepturilor la protest pe o duratã nedeterminatã – pânã la rezolvarea cazului, precum este specificat în cererea mea”.

Motivul protestului: “refuzul primãriei de a aduce locuinta socialã la standarde europene”

Cauza protestului are la bazã o solicitare a bãrbatului de racordare a locuintei în care trãieste la reteaua de gaz. “Eu sunt chirias al primãriei de câtiva ani si îmi este încãlcat dreptul de a trãi decent. Primãria Negresti trebuie sã îmi tragã gaz si sã îmi facã izolatie exterioarã la casã asa cum cer standardelor europene. În permanentã îmi spun <<nu sunt bani>>, dar banii sunt dati unor persoane care nu au nicio legãturã cu nevoia de ajutoare umanitare. Le-am fãcut cerere împreunã cu încã trei persoane, care au primit drept locuintã socialã niste ghetouri ce riscã sã se dãrâme pe ei. Ne hãrtuieste cu politia, cu jandarmii, cã ne dã afarã. Nu mai putem suporta mizeria aceasta. De doi ani de zile stau în frig, nu am bani cu ce trãi, încerc sã lucrez cu ziua, sã pot supravietui. Vreau sã îmi pot pune si eu o centralã, cã e foarte frig. În altã ordine de idei, continuã infractiunile în Primãria Negresti. Pe data de 1 februarie am fãcut cerere pentru protest. Prima datã ne-au refuzat pe motiv cã nu am precizat data, apoi am fãcut a doua cerere, am trecut tot ce ne-au spus si ne-au aprobat pentru o singurã zi, pe motiv cã nu a fost trecutã durata protestului. Dar noi am precizat ca duratã <<pânã la rezolvarea tuturor cerintelor noastre conform cererii depuse>>. În conditiile acestea, anuntãm cã dacã mâine nu ne dã autorizatia de prelungire a perioadei de protest, noi vineri ne urcãm pe bloc”, explicã Constantin Ungureanu.

Primarul Negrestiului: “sã nu-i fie rusine sã meargã la muncã”

De cealaltã parte, primarul orasului Negresti, Vasile Voicu, a precizat cã nu poate pune în aplicare solicitarea bãrbatului, pentru cã nu sunt fonduri si existã alte cazuri mult mai grave. “Într-adevãr, Constantin Ungureanu ne-a solicitat o finantare pentru a fi racordat la reteaua de gaz. Noi nu suntem în situatia de a ne permite asa ceva din punct de vedere financiar, mai ales cã avem atâtea locuinte sociale si cazuri mult mai grele decât acest cetãtean singur. În ceea ce priveste rãspunsul dat la cererea de protest, nu eu am hotãrât, existã o comisie de avizare, care a hotãrât prin vot. Din punctul meu de vedere, poate sã vinã si sã protesteze zi de zi, nu am nicio problemã în acest sens. Stiu cã nu are niciun venit, l-am întrebat de ce nu vine sã-si facã dosar social, a rãspuns cã nu vrea, pentru îi este rusine, nu se preteazã la asa ceva. Mai mult de atât, în 2013, a venit la mine cu o solicitare de a-l scuti de la chirie pentru cã a fãcut investitii în locuinta care i-a fost datã de la primãrie. Deci de vreo trei ani, nu a mai plãtit nimic acolo. Nu este corect cum procedeazã. Am vãzut cã mã face hot, mã face în tot felul. Nu pot sã vã spun decât atât: tot ce am încercat a fost sã-i ajut, atunci când am putut, atât pe el, cât si pe celelalte trei persoane, când n-am mai putut, au început reactiile de acest tip. El crede cã este cel mai necãjit, nu realizeazã cã sunt familii necãjite, mame cu copii care vin la mine pentru cã nu au bani sã-i ducã la operatii, sã-i facã bine. Domnului Ungureanu îi transmit apa: sã vinã sã-si facã dosar social, sã nu-i fie rusine sã meargã la muncã. Eu întotdeauna voi pune pe primul plan copiii”, precizeazã primarul orasului Negresti.