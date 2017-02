Tânãr de 28 ani, în cãutarea familiei pierdute

AJUTOR… Cristian, un tânãr de 28 ani, stabilit de câtiva ani în Spania, îsi cautã familia biologicã în Vaslui. A fost abandonat la nastere, a ajuns în “Leagãnul de Copii” din Bucuresti, iar ulterior a avut norocul sã fie adoptat de o familie din Mizil. Datoritã acestei familii, a beneficiat de o educatie bunã, studii universitare si iubire de pãrinti. De doi ani, îsi cautã rudele biologice, e curios sã-si afle rãdãcinile, dar mai ales fratii.

Informatiile pe care le are de la pãrintii adoptivi despre cei naturali sunt putine. Stie doar cã pe acestia îi cheamã Elena Tudor, respectiv Ion Tudor. “Din câte am înteles, mama naturalã a decedat în acea perioadã (nr. dupã nastere), tatãl, fiind în vârstã, nu m-a putut tine si m-a dat spre adoptie. Asa am ajuns la familia unde sunt acum, o familie incredibilã, care mi-a arãtat obiective în viatã, m-a educat si mi-a oferit tot ce era mai bun în aceastã lume, dragoste si educatie. Am tot cãutat persoane dupã numele de Tudor, dar este dificil, dacã nu, chiar imposibil de gãsit. Mor de curiozitate sã-mi cunosc “rãdãcinile”. Din ce mi-a povestit mama adoptivã, suntem mai multi frati. Eu am crescut singur si toatã viata mi-am dorit frati. Nu stiu dacã este un impediment sau nu, eu sunt stabilit în Spania de cîtiva ani. Cea mai micã informatie posibilã mi-ar fi de ajutor. Vã multumesc anticipat, Cristian. Un salut cãlduros!”, este mesajul tânãrului publicat pe pagina de Facebook “The never forgotten Romanian children – Copiii niciodatã uitati ai României”. Cei care au informatii despre acest caz sunt rugati sã lase un mesaj pe pagina de Facebook a acestei campanii, care îsi propune sã îi ajute pe copiii dati în adoptie sã-si gãseascã familiile biologice.