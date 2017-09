Tânăr lovit de mașină la coborârea din tramvai în Copou

Autoritatile au fost alertate luni, 18 septembrie 2017, cu privire la un accident produs in zona Copou.

Un tanar care a coborat din tramvai, a fost surprins si accidentat de soferul unui autoturism Opel Astra, care din primele informatii nu ar fi oprit in momentul in care tramvaiul a ajuns in statie.

La fata locului au intervenit politistii rutieri, criminalistii si un echipaj medical din cadrul SAJ Iasi. Victima a primit ingrijiri medicale, dupa care a fost transportata la o unitate medicala pentru investigatii suplimentare.

sursa: https://www.bzi.ro/exclusiv-pieton-acrosat-de-un-autoturism-intr-o-statie-de-tramvai-din-zona-copou-foto-621812