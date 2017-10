Tânãrul care a dat cu spray iritant în clubul Bliss s-a ales cu dosar penal

CERCETAT…Politistii vasluieni au întocmit dosar penal pe numele tânãrului de 19 ani care a pulverizat, în clubul “Bliss” din Vaslui, cu un spray iritant. Costelus Andrei Gavrilutã a fost retinut pentru 24 de ore si audiat de oamenii legii. La finalul audierilor, acestia i-au întocmit dosar penal pentru fapta sa dar va fi cercetat, în continuare, în stare de libertate. Tânãrul a pulverizat cu spray lacrimogen în club, apoi a fugit afarã dar a fost observat de agentii de pazã. Luat la întrebãri, acesta a mãrturisit cã ar fi fost trimis de Alex Popa, un apropiat al clubului rival “Cuba” si urma sã primeascã apoi 500 de lei. În replicã administratorul de la Cuba a spus cã nimic nu este adevãrat si cã, de fapt, tânãrul respectiv ar avea probleme de comportament.

Rivalitãtile dintre cluburile vasluiene “Bliss” si “Cuba” au auns pe masa politistilor care au deschis un dosar penal, în urma ultimului scandal. Totul a pornit dupã ce, în urmã cu aproximativ o sãptãmânã, un tânãr de 19 ani a pulverizat continutul unui spray iritant în interiorul clubului Bliss. Politistii l-au retinut pe Costelus Andrei Gavrilutã pentru 24 de ore si l-au audiat. Pe numele acestuia a fost deschis dosar penal si tânãrul este cercetat, în continuare, în stare de libertate. Povestea a început dupã ce, Costelus a fost surprins când pulveriza cu spray iritant în Club Bliss, determinându-i pe clienti sã fugã din local. De asemenea, si MC SO, cea care întretinea atmosfera, a fost nevoitã sã-si întrerupã programul. Pe filmarea din interiorul localului se vede cum tânãrul se aseazã la o masã si bea dintr-o sticlã de bere. La un moment dat scoate palmat spray-ul si pulverizeazã în jos, lãsând pe podea o dârã vizibilã de lichid. Apoi, îsi ia geaca si pleacã repede. Momentul a fost observat pe camerele video de administratorul clubului, care, împreunã cu agentii de pazã, l-au prins pe tânãr si l-au luat la întrebãri. “Bãiatul ãsta a dat cu spray de trei ori în acea searã. Ne-am dat seama abia ultima oarã cine este, l-am vãzut pe camere si am mers dupã el. L-am întrebat de ce a fãcut asta, pentru cã ne-am sãturat si noi de astfel de incidente. L-am filmat în timp ce recunostea cã a fost pus de cineva si am chemat si politia, ca sã nu aparã discutii, sã nu se interpreteze cã ar fi fost constrâns”, a declarat, la scurt timp dupã incident, managerul Clubului Bliss. Pe înregistrare, tânãrul spune cã se numeste Costelus Andrei Gavrilutã si cã a fost trimis de cineva sã-i determine pe clienti sã plece din club. “Am fost trimis de Alex Popa de la Cuba sã dau cu spray în Bliss”, spune acesta. “Cîti bani urma sã-ti dea?”, este întrebat apoi. “500 lei”, rãspunde tânãrul. Apoi, aratã o conversatie cu un tip pe nume Costi, din care nu se întelege foarte clar subiectul conversatiei: “bãi zi-i lui Sorin cã vin sã iau alea dupã ce scap de gagicã-mea”; “Bã, sã îmi dai mesaj când mã suni”; “Când plec”. Ultimul mesaj – “Bã, mai dau o datã, cã nu prea se simte” – pare sã facã însã referire la incidentul din seara respectivã: pulverizarea cu spray.

Cuba: “Vom cere o confruntare cu acest bãiat”

Contactat telefonic, administratorul Clubului Cuba a negat orice legãturã cu incidentul din clubul concurent. “M-am interesat si eu la politie de acest incident, pentru cã am auzit cã am fi implicati si noi. În primul rând, Alex Popa nu este angajatul Clubului Cuba. Apoi, nimic din toate acestea nu este adevãrat. Vom cere si noi o confruntare cu acest bãiat. El a mai fost pe la noi în club, însã nu ne leagã nicio prietenie. Stiu cã are ceva probleme cu capul, ba chiar cã, în seara respectivã, politia ar fi gãsit la el si un cutit. Am înteles cã dupã ce a dat cu spray, a stat în fata clubulului, adicã efectiv a asteptat ca cineva sã vinã sã-l ia. Nu vi se pãrea normal sã fugã, sã se ascundã? Nu stiu, nouã nu ne stã în fire sã ne ocupãm de asa ceva. Si la noi s-a dat de douã ori cu spray, dar am luat-o ca atare, nu i-am acuzat pe ei de ceva. Mi se pare de râsul curcilor toatã situatia asta”, a povestit acesta. Faptul cã între Alex Popa si administratorul clubului Cuba nu ar exista niciun fel de legãturi este contrazis de cei care-i cunosc. Unul dintre acestia sustine cã este adevãrat doar faptul cã Popa nu este angajat al clubului Cuba. De fapt, acesta ar fi cumnatul administratorului clubului.