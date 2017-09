Tãranii din Chitcani au internet de vitezã, desi casele se dãrâmã peste ei si tinerii fug în Europa!

DE NECREZUT… Imagini incredibile, ieri, în satul vasluian Chitcani, din comuna Costesti, un sat uitat de lume si de autoritãtile locale. Pentru prima datã în istoria satului, aici a poposit un ministru de la Bucuresti, însotit de o ceatã de indivizi cu aere de mari specialisti, pentru a lansa un proiect care nu înseamnã nimic pentru bãtrânii satului. Mai precis, în Chitcani s-a inaugurat o statie cu echipamente de zeci de mii de euro, pe baza cãrora se vor conecta la internet toate casele din zonã. Nu mai conteazã cã în apropierea scolii, acolo unde a fost montat echipamentul pentru internet de mare vitezã, zace o grãdinitã, pentru care s-au consumat miliarde de lei de la Guvern, acum în pãrãsire, cu buruieni mai mari decât clãdirea. Nu conteazã nici faptul cã în jur de 50 de case se dãrâmã pe ulita principalã, încet si sigur, pentru cã tinerii au fugit din Chitcani. Tot ce conteazã pentru autoritãtile care au participat ieri la inaugurare este cã, dincolo de sãrãcia zonei si de faptul cã localnicii cred cã Internetul este o boalã, la Chitcani vor beneficia de internet bãtrânii de 70-80 de ani, care nici mãcar nu au deschis vreodatã un calculator, în viata lor.

Satul Chitcani a pãrut, ieri, desprins din filmele cu Emir Kusturica. O localitate adormitã si îmbãtrânitã, între dealurile domoale ale Costestiului, în care casele bãtrânesti se prãbusesc, pentru cã nimeni nu mai locuieste acolo. În acel loc din care fug toti tinerii satului, o minte “sclipitoare” s-a gândit sã cheme un ministru, însotit de o sleahtã de specialisti în comunicatii, majoritatea de la Telekom, pentru a receptiona un echipament extrem de scump. Primarul de la Costesti s-a întrecut în gesturi comuniste, pentru vizita ministrului: pe drumul de acces cãtre primãrie, în zona drumului judetean, cei de la 416 tãiau buruienile, santurile au fost curãtate de gunoaie, în timp ce, în fata scolii Chitcani, unde urma sã aibã loc receptia, a fost plantat un indicator de “Trecere pietoni”. Mai mult, toate gropile din Costesti au fost acoperite cu petice de asfalt, în conditiile în care toatã vara soferii au fãcut slalom printre gropile adânci de 20-30 de centimetri.

Ce mai hei-rup comunist pe un primar care nu a miscat nimic în Costesti, ani de zile

Ca sã punã capac la acest tablou halucinant, primarul Costestiului a adus si masini de piatrã, pe drumul spre Chitcani, totul într-un zel de toatã jena, pentru cã, deh!, îi venea un ministru în comunã. Si, spre bucuria primarului, ministrul Comunicatiilor a ajuns si la Chitcani, dupã ce a trecut prin drumurile cosmetizate prin grija edilului. Înainte de asta, însã, am gãsit un domn de 63 de ani, în apropierea scolii din Chitcani, pe care l-am întrebat dacã stie de ce a venit atâta puhoi de lume în satul sãu. “Nu stiu, probabil aveti treabã la scoalã… Pentru Internet? Nu stiu ce este, dacã îmi spuneti dvs. spun si eu la fel… Noi avem dispensarul medical, ne cade tavanul în cap, la furtunã, despre ce internet vorbiti?”, ne-a spus, sincer mirat, localnicul. Vecina sa, de 82 de ani, a spus cã nu stie care este treaba cu internetul, recunoscând cã are o fatã plecatã în America, de 22 de ani. “Ce-i asta, maicã? Ce e Internetul? Nu stiu eu, dacã vreau sã vorbesc cu fata mã sunã ea pe telefon… Nu am deschis niciun calculator la viata mea”, ne-a mãrturisit bãtrâna. Venit cu alai si multe masini, ministrul Comunicatiilor a fost asteptat de primar si de copiii de la scoala Chitcani, cu pâine si sare. Probabil, a fost pentru prima datã în istoria satului când un ministru a circulat pe ulitele acestui sat, care s-au umplut imediat de masini. “Noi încercãm sã legãm oamenii din acest sat, ca si din celelalte sate în care existã proiectul Ro-NET, la realitãtile din exterior, mai ales cã, am înteles, multe familii de aici au rude plecate la muncã în strãinãtate, prin toatã Europa. Vrem sã legãm comunitãtile sãrace de civilizatie, de lumea exterioarã, de aceea am implementat acest proiect în satele judetului Vaslui, cel mai mare beneficiar al proiectului Ro-NET. Este foarte multã tehnologie montatã în aceste echipamente, cum sunt cele de la Chitcani, cât si în alte sate”, a explicat ministrul.

Telekom si-a fãcut pomanã si a dat cinci tablete la scoalã

Un manager de la Telekom – ieri, la Chitcani au ajuns mai multe masini ale companiei de telefonie mobilã, de parcã nu ar mai exista si alti competitori pe piatã! – a spus cã lucrãrile sunt finalizate la 82 din cele 85 de localitãti din judet, ceea ce înseamnã cã marele Telekom va descãtusa tãranii vasluieni, cu formula =Hainetliberare. De altfel, conducerea Telekom de la Bucuresti s-a pozat de mama focului în timp ce dona cinci tablete cãtre copiii din Chitcani, desi acele cinci tablete abia dacã însemnau salariul pe o sãptãmânã a unui manager. Prostealã pe fatã si prestatie jenantã pentru un ministru, care ar trebui sã fie impartial fatã de firmele de telefonie din România, dar care a lãudat compania Telekom, spunând cã este un partener de nãdejde al Ministerului Comunicatiilor. Ceea ce a uitat sã spunã oficialul de la Guvern este suma în euro, cu multe zerouri, a fost plãtitã din fonduri europene. Prefectul Edi Popica a multumit ministrului pentru vizita la Vaslui, spunând cã “am ajuns la concluzia cã astfel de evenimente sunt extrem de importante în zilele noastre, pentru cã este nevoie ca informatiile sã circule în timp real în toate colturile României”. Vicepresedintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan, a anuntat cã institutia pe care o reprezintã va acorda tot sprijinul pentru astfel de investitii, si pe viitor, desi este nevoie de drumuri mai bune si de o altã abordare a contextului economic al judetului Vaslui. Ce urmeazã, dupã acest pas? Ministrul Sova a anuntat cã se pun la bãtaie încã 100 de milioane de euro, pe un asa-zis program Ro-NET II, ceea ce înseamnã cã Telekom poate sã jubileze: compania va prinde, cu sprijinul Guvernului PSD, investitii în toatã România.