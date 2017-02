Tãtaru: “M-am trezit încã de când primarii nostri strângeau semnãturi pentru Chelmu”

Presedintele PNL Vaslui dã jos militãria din pod!

TRANSANT… Se anuntã o curãtenie de primãvarã exemplarã în organizatia judeteanã a PNL Vaslui, dupã scandalurile care au pus multã presiune pe conducerea actualã, la începutul acestui an. O serie de primari liberali care alergau prin judet cu bratul de semnãturi pentru Chelmu sau se întâlneau cu Rizea de la USR prin camere de hotel, pentru o fripturã sau icre negre, unde li se promitea 10 euro de vot – cazul primarului de la Suletea, dar si alti edili sau lideri de filiale PNL – se dau acum mari liberali si vor sã facã ordine în partid. “Am vãzut eu, personal, când unul dintre acesti primari a venit la o masã cu tabele de semnãturi pentru candidatura lui Chelmu. Pentru mine, un astfel de om nu prezintã încredere în PNL”, spune liberalul Cristi Rusu, fostul candidat la Camera Deputatilor. Este clar cã trebuie spus lucrurilor pe nume, iar persoanele care au avut o atitudine duplicitarã ar trebui sã iasã public, sã-si asume rolul jucat în rezultatele modeste ale PNL în judetul Vaslui, de la parlamentare. Conform unor surse, sãptãmâna viitoare va fi un Birou Permanent Judetean, în care se vor discuta inclusiv aceste lucruri si se va cãuta gãsirea acelor solutii de relansare a organizatiei judetene PNL, organizatie care trebuie sã strângã rândurile în jurul unei conduceri stabile, bine vãzutã la Bucuresti.

În PNL Vaslui se anuntã o perioadã de cãutãri si discutii deschise, poate nu foarte plãcute, care vor lãmuri situatia actualã a organizatiei judetene, dar si atasamentul fatã de partid al celor care reprezintã Partidul National Liberal în judet. Unele voci din partid, în special aceiasi primari pusi în slujba altor personaje, din afara PNL, îi cer presedintelului organizatiei judetene, dr. Tãtaru, sã se “trezeascã” si sã iasã la luptã pentru partid. La asemenea afirmatii, Nelu Tãtaru are o singurã replicã: “Trecem la treabã. Dacã sunt în partid oameni care îmi spun cã dorm, le spun cã, din pãcate pentru ei, m-am trezit, încã din toamna trecutã, atunci când unii primari strângeau semnãturi pentru Chelmu, la Camera Deputatilor, sau când alti primari se bucurau de friptura lui Rizea, pe la hotel. M-am trezit si am vãzut ce fac acei liberali care îmi cer acum socotealã mie”. Afirmatii extrem de grave, confirmate si de un fost candidat la Camera Deputatilor, negresteanul Cristi Rusu: “Fac un apel la cei 86 de presedinti de organizatii PNL din judetul Vaslui sã aibã încredere în echipa dr. Tãtaru si sã nu se uite la ceea ce spun unul, doi sau trei primari sau presedinti de organizatii, care în ultimul timp au fãcut mult praf în organizatia noastrã. Am fost de fatã când unul din cei trei a venit la o masã unde eram si eu si a pus în fata mea tabele cu semnãturi pentru Sorin Chelmu, pentru candidatura la Camera Deputatilor. Pentru mine, astfel de oameni nu inspirã încredere, cu atât mai putin sã vorbeascã în numele PNL. Sã facem echipã în jurul dr. Tãtaru si sã trecem la treabã, avem multe de fãcut, iar PNL se poate relansa si o va face, în judetul Vaslui”.

Urmeazã un Birou Permanent Judetean incendiar, în care se vor scoate la ivealã multe lucruri interesante

Sãptãmâna viitoare, conform informatiilor noastre, va fi convocat un Birou Permanent Judetean (BPJ) al PNL Vaslui, în care se vor pune la punct multe din problemele invocate acum. Decizia de convocare a BPJ se va face dupã ce va fi informat si Biroul Permanent al partidului. Putem anticipa si unele schimbãri în actuala structurã a BPJ, prin cooptarea în conducerea judeteanã a unor persoane a cãrora moralitate nu poate fi pusã la îndoialã. Este singura sansã a PNL, pentru a schimba imaginea actualã, o imagine sifonatã de ultimele scandaluri, inclusiv de manevrele subterane ale fostului presedinte Dan Marian. La Bârlad, primarul Dumitru Boros cere intrarea în normalitate a organizatiei liberale. “Întotdeauna schimbarea este binevenitã, dar când este vorba de persoane vom vedea ce discutii vom purta în partid. La ora aceasta, eu vãd o concentrare a liberalilor din judet în jurul doctorului Nelu Tãtaru. Este o persoanã cu realizãri profesionale deosebite, meritã sã ne grupãm în jurul sãu”, spune primarul liberal al municipiului Bârlad, o voce puternicã în partid. O altã voce distinctã în PNL Vaslui, fostul candidat la Camera Deputatilor, Dan Cain, cere liberalilor sã facã front comun alãturi de dr. Nelu Tãtaru. “Sunt de acord sã ne grupãm în jurul dr. Tãtaru, este omul cel mai credibil si, cunoscându-l foarte bine, cred cã va spune lucrurilor pe nume, va transa situatia din partid. Lucrurile trebuie transate, este clar, pentru a merge într-o directie bunã. Vom face analizã, vom discuta în partid si ne vom pune la treabã, astfel cã la primele alegeri vom demonstra forta organizatiei noastre, cu rezultate bune, o organizatie bazatã pe alte principii”, declarã Cain.

Si la Bucuresti, PNL îsi cautã o voce puternicã, în jurul cãreia sã se strângã toti liberalii

Liberalul Ludovic Orban a declarat, ieri, cã si-a anuntat candidatura “fermã” la functia de presedinte PNL, afirmând cã nu se teme cã nu are o decizie definitivã a instantei si cã vrea sã devinã “garantul unitãtii PNL”, propunând ca presedintele sã fie ales de toti membrii de partid. “Am asteptat aceastã reuniune a BPN al PNL, care dã startul alegerilor interne în partid, pentru a-mi anunta candidatura fermã la functia de presedinte al partidului. Perioada care începe în viata PNL va fi decisivã pentru evolutia ulterioarã a noastrã. Mi-am depus candidatura pentru a oferi partidului din care fac parte caracter si identitate, fortã si credibilitate. Obiectivul meu este sã transform în bine PNL astfel încât sã putem sã cîstigãm toate competitiile electorale împotriva PSD”, a declarat Orban. Acesta a afirmat cã, în calitate de presedinte, vrea sã fie garantul unitãtii PNL, afirmând cã nu va face nicio discriminare între membrii PNL. “Nu fac parte din nicio factiune, cooperativã, gascã, grup. Eu fac parte dintr-o echipã, iar echipa mea este întregul PNL”, a mai spus Orban. PNL trebuie sã trãiascã “pe propriile picioare” si sã ia decizii în conformitate cu asteptãrile societãtii, însã, în acelasi timp, trebuie sã aibã cu presedintele Klaus Iohannis “un parteneriat onest, transparent, cinsit, care sã ajute România sã meargã înainte”, a spus Orban. “Atunci când mi s-a fãcut o nedreptate strigãtoare la cer si mi s-a deschis acest dosar penal, când eram înscris cu sanse mari în cursa pentru primãria Capitalei am fãcut un pas înapoi, un sacrificiu personal desi sunt un om a cãrui carierã a reprezentat un model de cinste. Nu am candidat nici la Parlament si am asteptat sã se pronunte instanta de fond. Odatã ce s-a pronuntat instanta de fond nu am nici un fel de motiv sã îmi imaginez cã se va întâmpla altceva”, a mai spus Orban.