Taximetristii vasluieni abia îsi câstigã existenta

NEMULTUMIRI… Peste 160 de taxiuri sunt autorizate sã îsi desfãsoare activitatea în municipiul Vaslui. “Din pãcate, prea multi”, spun taximetristii vasluieni, care se plâng de conditiile grele de muncã din Vaslui. “Într-o sãptãmânã am consumat 5 litri de motorinã, atât de mult am muncit”. Pe lângã lipsa clientilor, taximetristii spun cã orasul Vaslui nu este dotat sã sustinã atâtea taxiuri, iar dacã numãrul lor va mai creste doar cei care au flote mari vor rezista pe piata vasluianã.”Nu sunt destule statii de taxiuri sau parcãri în orasul ãsta. Cele mai cunoscute statii sunt asta din centru, cea de pe Traian si cea de pe Independentei, care si asa sunt mereu pline”, spune un taximetrist. În plus, taxele la dispecer si întretinerea autoturismelor taie adânc în câstigurile lor.

Peste 80 ce agenti comerciali si 33 de persoane fizice detin autorizatii de transport persoane cu atoturisme tip taxi. În total, flota de taxiuri din municipiul Vaslui are peste 160 autoturisme, un numãr prea mare spun taximetristii. Printre problemele cu care se confruntã acestia se numãrã: lipsa locurilor de parcare, statiile de taxiuri sunt prea mici, iar cea mai pertinentã este faptul cã sunt prea multi taximetristi pentru un oras asa mic. “Nu sunt de acord cu faptul cã sunt atâtea taxiuri în Vaslui. Nu sunt destule locuri de parcare, iar vasluienii nu au bani sã meargã cu taxiul. Multi dintre noi nu rãmânem cu nimic dupã ce terminãm tura. Dacã nu va scãdea numãrul de autorizatii, multi taximetristi o sã se lase de meserie, si asa sunt multe masini fãrã sofer. În plus, nu avem o infrastructurã care sã suporte un asemenea numãr de autoturisme. Nu sunt destule statii de taxiuri sau parcãri în orasul ãsta. Cele mai cunoscute statii sunt asta din centru, cea de pe Traian si cea de pe Independentei, care si asa sunt mereu pline”, spune un taximetrist.

“La sfârsitul zilei ramânem cu bani de o bere si un pachet de tigãri”

Desi multi dintre taximetristi nu reusesc la sfârsitul zilei sã câstige nici 50 de lei, costurile de a rãmâne în aceastã bransã sunt mari. De exemplu, autorizatia de functionare îi scoate din buzunar 600 de lei, 450 de lei lunar pentru serviciul de dispecerat, iar dacã luãm în calcul întretinerea autoturismului, acestia rãmân fãrã niciun ban în buzunar.”Eu sunt de pãrere cã sunt prea multe taxiuri în Vaslui. Nu reusim sã supravietuim, de aici, din centru, iei 5 lei cã mergi în garã si 4 lei cã mergi la spital. Vorbeam cu un coleg de-al meu cã la sfârsitul zilei rãmânem cu bani de o bere si un pachet de tigãri. Dacã am avea si noi un flux continuu, am avea si noi mai multã treabã si am scãdea si tariful. Acum cã e vacantã si copiii sunt acasã consum 5 litri de benzinã într-o zi. Am un prieten care a plecat în Brasov, acolo este altã viatã. Au mereu curse, fiind aproape de zone de interes si de asta au si un tarif mic (1.1 lei km), îsi permit. Eu supravietuiesc datoritã oamenilor care apeleazã la mine, sunt taximetrist de 12 ani si clientii mei fideli mã tin la suprafatã”, povesteste un alt taximetrist. (Andrei Manolachi)