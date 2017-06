Teapã marca E.ON: si cu factura plãtitã, si deconectat de la energia electricã

GOLÃNIE… Batjocura companiei E.ON la adresa vasluienilor continuã. Dupã ce în urmã cu douã luni, Vremea Nouã a publicat cazul lui Marius Bulgaru, care acuza firma de falsificare a semnãturii sotiei sale, acum un alt vasluian se plânge de neregulile sãvârsite de angajatii E.ON. În urmã cu câteva zile, acesta a fost deconectat de la energia electricã la 30 de ore dupã ce a plãtit factura. Motivatia angajatilor E.ON a fost aceea cã nu au vãzut cã s-a fãcut plata, întrucât aceasta apare dupã…trei zile! Bãrbatul a fost nevoit sã plãteascã, în plus, încã 150 lei – taxa de reconectare.

“La E.ON e ca la nimeni. Numai sã ne jecmãneascã stiu. Am plãtit factura pe data de 19 iunie, iar a doua zi, pe 20 iunie, au tãiat curentul electric si au pus sigiliu pe contor. Am mers la ei cu chitanta, le-am arãtat cã plata era fãcutã si ne-au zis cã nu au vãzut, pentru cã la ei plata ajunge dupã trei zile. Cum se poate asa ceva?! Dacã atunci apare plata, nu mai logic e ca atunci sã se facã deconectarea? Nu am avut încotro decât sã plãtesc reconectarea. Si am plãtit-o degeaba, din cauzã cã ei nu au vãzut cã plata era fãcutã. Nici mãcar nu si-au cerut scuze, nu mai zic de faptul cã aceastã taxã de reconectare trebuia sã mi-o scadã din factura urmãtoare”, a povestit vasluianul.