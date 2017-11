Teapa uriasa care se ascunde in spatele unei afaceri cunoscute. Cum a reusit un afacerist sa plece cu 10 milioane de lei si nimeni nu-i face nimic?

SC Romdiv Auto SRL se ocupa de furnizarea si montarea de tâmplarie din aluminiu. Societatea, administrata de Catalin Sorin Musteata, care se afla în faliment, are datorii uriase catre BRD, ANAF, Fondul de Garantare a Creditului Rural si AFIR.

O parte din bani au fost recuperati, insa nu toti creditorii inscrisi la masa credala au primit banii considerati a fi datorii ai Romdiv Auto catre furnizori. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) Iasi, respectiv Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale, cum se numea institutia cand s-a aprobat proiectul european, i-au acordat firmei Romdiv Auto SRL sume considerabile in cadrul proiectului depus in anul 2012 pentru obtinerea unor fonduri europene si selectat pentru finantare in anul 2013.

