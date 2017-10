Tentativa de omor la Lacul Babei (Bogdana)!

ULTIMA ORA: Un tanar de 25 de ani, din localitatea Lacul Babei, comuna Bogdana, a fost retinut de politisti in aceasta dimineata si dus la audieri. Constantin Mititelu este principalul suspect intr-un dosar in care se fac cercetari pentru tentativa la infractiunea de omor. Conform unor surse, conflictul a izbucnit aseara, in jurul orelor 21.30, cand un barbat de 30 de ani a intrat in casa peste fosta concubina și a inceput sa se certe cu ea. In conflict a interveni si fratele concubinei, Constantin Mititelu, care a pus mana pe o furca si l-a intepat cu ea pe fostul concubin al surorii sale. Victima a fost dusa cu Ambulanta la Spitalul Judetean Vaslui, medicii considerand ca viata i-a fost pusa in pericol. Procurorii criminalisti vasluieni fac acum cercetare la fata locului, sub aspectul comiterii infractiunii de tentativa la infractiunea de omor. Vom reveni cu detalii in cotidianul nostru de luni.