Terasa din parcul interzis, în ilegalitate: nu are aviz pentru mediu!

APE TULBURI…. Lucrãrile la terasa ce se înaltã în fata Confectiilor au fost sistate, dupã aparitia articolului de presã, în cotidianul Vremea Nouã. O echipã de la Primãria Vaslui a mers în inspectie pentru a verifica legalitatea lucrãrilor efectuate pânã acum. Potrivit reprezentantilor Agentiei pentru Protectia Mediului, proprietarul viitoarei terase, pe nume Remus Ciobanu, nu a cerut un aviz de mediu. Ultimele reglementãri legale spun cã orice proiect trebuie sã aibã în documentatie acest acord de la autoritatea judeteanã pentru protectia mediului. În altã ordine de idei, avizul de principiu obtinut de Remus Ciobanu de la primãrie este pentru amplasare fãrã constructie, pe perioada verii. Or, el a pus pavele si a construit o cabanã, lucruri care cer autorizatie de constructie provizorie. “Sunt absolut derutat. Nu înteleg nici eu ce se întâmplã. Avizul de mediu si celelalte avize stiu cã trebuie sã le obtin dupã ce termin de amenajat aici. Acum aflu cã nu este în regulã asa. Voi merge si eu mâine dimineatã (n.r. azi), la prima orã, la APM, pentru a vedea dacã e vreo problemã cu ce am construit pânã acum”, ne-a declarat Remus Ciobanu.

În Planul Urbanistic General acea portiune de teren nu figureazã ca fiind un spatiu verde. “Din acest document, dar si din cartea funciarã a Confectiilor nu rezultã cã acolo ar fi un parc sau un spatiu cu vegetatie. Functia dominantã ocupatã este reprezentatã de activitãti industriale, depozite sau servicii specifice. Faptul cã proprietarul a ales sã planteze acolo câtiva copaci si flori, este e treaba lui. Putea la fel de bine sã îsi facã un depozit”, ne-a declarat secretarul Primãriei Vaslui. De asemenea, potrivit acestuia, specialistii de la Urbanism, care i-au trasat directiile de lucru lui Remus Ciobanu, verificã în aceste zile dacã s-au îndeplinit toate conditiile impuse. Mai concret, dacã pavelele si cabana construitã intrã sau nu sub incidenta legii pentru care nu se solicitã autorizatie de constructie provizorie. În ceea ce priveste distanta de la terasã pânã la Scoala “Stefan cel Mare”, secretarul primãriei ne-a mai spus cã legea, care preciza ca între cele douã sã nu fie o distantã mai micã de 50 metri, a fost modificatã, acest aspect fiind eliminat. Cu toate acestea, angajatii primãriei au mãsurat ieri si distanta dintre cele douã locatii.

“Este posibil ca acest aviz de mediu sã-mi fi scãpat, dar asta nu din rãutate sau arogantã”

Zona pe care se doreste a se construi terasa este luatã în chirie de Remus Ciobanu de la proprietarul Confectiilor. “Eu vreau sã fac o terasã tip parc verde, colorat, asa cum am vãzut în Bucuresti si în alte orase mai mari. Se va servi cafea, suc si bere. Vreau sã pun si câteva bãnci si oricine poate veni sã stea pe bancã, nu neapãrat sã consume de la noi. M-am gândit la mamele care au copii mici, de asta am fãcut si aleea aceasta mai latã, ca sã poatã intra cu cãruciorul. Nu am tãiat copaci, doar am curãtat câtiva, care aveau crengile uscate. În rest, vreau sã amenajez frumos aici. Gândul meu nu este sã stric, ci sã fac ceva vesel, de care sã se bucure toatã lumea. În plus, eu am câteva principii de bazã. Am tinut ca pavelele sã fie cumpãrate de la un vasluian. Firma de constructii cu care lucrez e din Vaslui, muncitorii, la fel. Banii merg tot în oras. Dacã autoritãtile nu mã vãd ca un investitor, ci ca pe un om care face un rãu, nu putem colabora. Azi am întrerupt lucrãrile, pentru cã am fost derutat total. Am avut control asearã si astãzi. Nu mi-au zis de ce, nu înteleg nici eu ce se întâmplã. Eu stiam cã dupã ce termin de amenajat aici, trebuie sã mã duc sã obtin avizele, inclusiv cel de la APM. Înainte de a mã apuca de treabã, eu am fost la primãrie si am întrebat, pentru cã stiu cã nimeni nu mã ajutã. Este posibil ca acest aviz de mediu sã-mi fi scãpat, dar asta nu din rãutate sau arogantã. În orice caz, mâine dimineatã voi merge la APM sã vãd despre ce este vorba, pentru cã nu este în regulã, eu am cheltuit niste bani, am investit în acest spatiu”, ne-a declarat Remus Ciobanu. De asemenea, acesta a tinut sã precizeze cã nu este afiliat politic: “Nu am legãturi politice, nu am votat absolut niciodatã. Nici cu Tudor Buzatu nu am vreo legãturã, asa cum s-a insinuat. Doar ne cunoastem ca simpli amici. Azi a aflat si el de terasã, chiar ne-am întâlnit din întâmplare si mi-a zis în spirit de glumã <<Vezi ce pãtesti dacã mã cunosti pe mine?>>”.

Acordul de mediu se solicitã înainte de începerea lucrãrilor

Dincolo de toate aceste aspecte, un lucru este cert: Remus Ciobanu nu are aviz de mediu. “Pentru orice proiect este obligatorie solicitarea acordului de mediu de la autoritatea judeteanã pentru protectia mediului. În conformitate cu Ord. 135/2010, art. 8, pentru realizarea etapei de evaluare initialã, titularul proiectului solicitã emiterea acordului de mediu, prin depunerea unei notificãri privind intentia de realizare a proiectului, însotitã de certificatul de urbanism emis în conditiile legii privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, planurile anexã la acesta. Referitor la stuatia prezentatã de dumneavoastrã, vã comunicãm cã pânã la aceastã datã nu a fost înregistratã nicio solicitare la APM Vaslui privind acest obiectiv”, a transmis directorul executiv al APM Vaslui, Mãdãlina Nistor, prin intermediul unui rãspuns la solicitarea noastrã privind liberul acces la informatii.