Terasã pesedistã în mijlocul unui parc interzis!

CONSTRUCTII…Terasa care rãsare peste noapte este fix în fata Scolii nr. 5 , în preajma Bisericii Sf Nicolae.

DUBLÃ MÃSURÃ… De câteva zile, vizazi de Scoala Gimnazialã “Stefan cel Mare” Vaslui, în pãrculetul din fata Confectiilor, câtiva angajati ai unei firme de constructii muncesc de zor la amenajarea unei terase de toatã frumusetea. Copacii sunt pusi la pãmânt, arbustii sunt înlocuiti cu pavele, iar gardul viu, schimbat cu borduri. Este adevãrat cã spatiul respectiv este privat, apartine Confectiilor, însã se ridicã serioase semne de întrebare cu privire la obtinerea avizelor, mai ales cã vorbim de distrugerea spatiului verde. De acordul Scolii Nr. 5 privind construirea acestei terase nici nu mai vorbim, de îndatã ce conducerea institutiei de învãtãmânt nici mãcar nu a fost informatã. Dubla mãsurã cu care autoritãtile locale elibereazã aceste autorizatii este vãditã. În timp ce alte spatii comerciale sunt închise fie pentru cã nu au suficiente locuri de parcare, fie cã dau muzica prea tare, aici, în pãrculetul de la Confectii, terasa se înaltã într-o zi cât altele-n sapte. Si asta pentru cã, din câte se pare, patronul ei ar fi bun prieten cu fiul liderului PSD. În Vaslui, dacã esti un simplu cetãtean si vrei sã te odihnesti la umbra unui copac, în Copou, sau dacã vrei sã te dai cu rolele prin centru, ai interzis din partea autoritãtilor locale si risti amenzi usturãtoare. În schimb, dacã esti pila cui trebuie si stii cui sã te adresezi poti sã-ti construiesti terasã unde te taie capul.

Ieri, dupã ce a fost contactat de reporterii Vremea Nouã, primarul

Vasluiului, Vasile Pavãl, a trimis o echipã de la Urbanism pentru a verifica dacã sunt îndeplinite toate conditiile. “Primul lucru pe care l-am verificat a fost sã vãd cine sunt propietarii. M-am uitat în documente, Confectii are limita proprietãtii pânã la trotuar. Tot parcul acela cu vegetatie este în patrimoniul lor. Au primit un aviz de principiu pentru amplasare fãrã constructie, pe perioada verii. Au solicitat amenajarea unei terase. Urmãtorul pas este ca ei sã vinã sã cearã autorizatia de functionare. Dar pânã atunci, trebuie sã vinã cu toate documentele, toate avizele de la ISU, DSVSA si alte institutii, inclusiv acordul vecinilor. Am trimis o echipã de la Urbanism sã facã toate verificãrile, sã vadã dacã sunt îndeplinite toate conditiile”, ne-a declarat primarul Vasluiului. Dacã în planul de urbanism al Confectiilor este trecut cã acea zonã din fata clãdirii reprezintã un spatiu verde, atunci proprietarul trebuie sã modifice planul.

Terasa ce urmeazã sã fie construitã se va afla la câtiva metri de Scoala “Stefan cel Mare”. Conducerea unitãtii de învãtãmânt nu a fost informatã de acest lucru, desi cel putin moral ar fi trebuit sã o facã. “Nu stiu nimic, acum aflu si eu. Nu am fost anuntati, nu stiu dacã se impune sau nu acest lucru, pentru cã nu stiu dacã putem fi luati în considerare ca vecini. Însã, în general, nu mã refer special la acest caz, stiu cã nu este recomandatã o terasã în preajma unei institutii de învãtãmânt. Mai existã o micã terasã peste stradã de noi, inclusiv un bar. Tocmai de aceea, din ianuarie, noi am adoptat o nouã mãsurã: nimeni nu mai are voie sã iasã din curtea scolii decât cu bilet de voie. Pe toatã durata cursurilor, avem portile închise. Vrem sã evitãm eventualele incidente care ar putea apãrea”, a declarat directoarea Scolii Gimnaziale “Stefan cel Mare”.

Afinitatea primarului pentru spatiile verzi este cunoscutã în oras, mai ales cã în fata acestora existã si câte o pancartã de atentionare, cu “Nu cãlcati iarba!”. “Stiu cã acolo era un spatiu verde foarte frumos. Am trecut azi (n.r. ieri) si am vãzut cã au fãcut o alee si au construit un chiosc din PFL. Nu stiu cum vor face în continuare amenajarea. Astept sã vãd concluziile echipei de la Urbanism dupã vizitã. Astept sã vãd si dacã au acordul tuturor vecinilor. Nu cred cã scoala este consideratã vecin pentru cã ar trebui sã fie o distantã mai micã de 50 de metri pânã la intrarea în institutia de învãtãmânt. Nu stiu sigur cât mãsoarã, trebuie verificat si acest aspect. În orice caz, dacã vor primi autorizatie, ei vor trebui sã respecte reguli foarte clare: sã nu dea bãuturi alcoolice minorilor sau tigãri, sã nu depãseascã o anumitã orã sau sã nu dea muzica prea tare. Este un regulament pe care trebuie sã-l îndeplineascã orice local, terasã sau institutie de alimentatie publicã”, a mai spus primarul Pavãl.