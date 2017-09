Teroristul Sauciuc din Zorleni a mai făcut o victimă, care a ajuns la Iași cu maxilarul zob!

ULTIMA ORA: Un individ de 50 de ani, Gelu Sauciuc, din comuna Zorleni, angajat ca șofer la la Primăria Zorleni, a bătut un consătean până i-a rupt maxilarul! Victima a ajuns la spitalul din Bârlad pe 22 septembrie dimineața, iar în urma investigațiilor a fost trimis la Iași, la Clinica Maxilo – Facială a Spitalului „Sf. Spiridon”, unde a fost operat. Ion Olaru a vrut să depună plângere la Poliția din Zorleni, însă unul dintre lucrătorii postului de poliție l-a trimis mai întâi la spital și l-a sfătuit să depună plângere după ce iese din spital! Victima spune că polițiștii nu l-au ajutat în acest caz, deoarece agresorul Gelu Sauciuc, care are mai multe plângeri la activ, însă niciuna finalizată de polițiști, are asigurat „spatele” având un băiat polițist la Bârlad. Băiat care a rândul lu i și el a avut plângeri pentru comportamentul agresiv…

Cezara MIRONICA (Bârlad)

Caz incredibil în comuna Zorleni, unde un bărbat de 49 de ani, Olaru Ion, a fost bătut în fața unui magazin, pe 21 septrembrie, seara, de către un șofer din Primăria Zorleni, Gelu Sauciuc. Fapta ne-a fost sesizată de un consătean, care ne-a trimis un e-mail la redacție. „In seara zilei de 21 septembrie, Ion Olaru din Zorleni, în vârstă de 49 de ani, a fost bătut cu bestialitate cu picioarele în cap, piept și unde s-a nimerit, de Gelu Sauciuc, tot din Zorleni. Gelu Sauciuc este spaima Zorleniului pentru că avănd un băiat polițist, a bătut un cumnat până la moarte, a încercat să violeze o minoră când era șofer pe microbuzul primariei și multe alte violențe. Ion Olaru a fost ținut sub supraveghere la secția de primiri urgențe la spitalul bârlădean fiind într-o stare jalnică. Maxilar rupt, plămâni desprinși, ochii și capul umflați … Polițistul Adrian Sauciuc și el a fost cercetat pentru că a bătut cu bestialitate doi copii aurolaci pe la poligonul de tragere. Rugăm poliția să se autosesizeze în acest caz.”, ne-a scris cetățeanul din Zorleni. De la spitalul din Bârlad am aflat prin managerul Daniela Borș, că victima Ion Olaru s-a prezentat la spital, la Compartimentul Primiri Urgențe, ieri dimineață (pe 22 septembrie), la orele 9.35, el având urme vizibile de agresiune. „Pacientul a declarat că a fost agresat și i s-au făcut toate investigațiile necesare: radiografii, CT la cap și la coloană, ecografii, analize, etc. ~n urma investigațiilor a fost diagnosticat cu fractură multiplă de mandibulă, fractură de os zigomatic, traumatism cranio cerebral, traumatism cranio facial, traumatism toracic. A fost trimis tot ieri, cu ambulanța, la Clinica Maxilo Facială de la Iași, pentru fractura de madibulă multilă”, a precizat Daniela Borș.

Ion Olaru a fost operat la Iași, în această dimineață. El ne-a precizat cum s-a întâmplat incidentul și ce i-au spus polițiștii din Zorleni când s-a dus să facă reclamație. „Eu m-am dus joi seara să schimb o butelie la magazinul doamnei primar din Zorleni. Acolo era și Gelu Sauciuc, care fiind beat, a început să se ia de mine, să mă înjure de mamă și să mă amenințe. Eu i-am zis să mă lase în pace că nu i-am făcut nimic și să se liniștească. El a continuat să mă înjure, eu nu l-am băgat în seamă și am plecat. Când mi-am pus butelia în protbagajul bicicletei, din spate a venit Sauciuc și m-a lovit în cap cu o piatră, am căzut și a început să mă lovească cu picioarele. A fugit și eu m-am ridcat cu greu de jos și m-am dus acasă. Am pus butelia la aragaz și apoi m-am întins că îmi era rău și am adormit. Dimineață m-am trezit cu capul umflat și abia mai puteam respira. M-am dus așa la Poliția Zorleni și am spus ce am pățit, iar unul din polițiști mi-a spus să merg mai întâi la spital să îmi văd de sănătate și apoi să vin cu documentele de la spital să depun plângere! Nu m-au ajutat de loc, nici nu au vrut, pentru că Sauciuc are un băiat polițist, iar ei țin cu alde Sauciuc, nu cu amărâții de noi. O să depun plângere când o să-mi dea drumul din spital și o să merg și la medicul legist”, a spus Ion Olaru.

